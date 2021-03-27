ألوان موضة صيف 2021 للأطفال.. الأبيض سيد الألوان هذا العام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تزال احتفالات أعياد الربيع 2021 مستمرة، وسط تساؤلات عن موضة الأطفال في الصيف والربيع، خاصة أن هذا الربيع حل بعد شتاء قارس، فضلا عن قلة الخروجات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تأجيل موسم الامتحانات حينها.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن موضة الأطفال في ربيع وصيف 2021، من حيث الألوان والتصميمات، وفقا لما ذكره موقع d magazine الأمريكي.

ألوان موضة صيف 2021 للأطفال

تقول ريبيكا هيسيل كاهين، خبيرة الأزياء والمؤسس والمدير الإبداعي لموقع لوف شاك فانسي، المتخصص في عرض براندات الأزياء العالمية «أون لاين»، إن اللون الأكثر رواجًا هذا الموسم هو الأبيض العتيق المستوحى من العصر الفيكتوري، جنبًا إلى جنب مع ألوان الباستيل الناعمة مثل الأخضر والكرز الوردي والبنفسج والأزرق السماوي الهادئ والأصفر.

قطعة الأزياء الأكثر رواجًا في صيف 2021 للأطفال

وأضافت ريبيكا هيسيل كاهين، إن الفساتين الفضفاضة ذات الأكمام الطويلة والواسعة، هى أكثر الأزياء رواجا للفتيات الصغار، خاصة التي تحمل رسومات عدة للزهور والورود ذات الألوان المتعددة، كما أن الفستان «أوف شولدرز» والـ«أستومك» المكون من قطعتين من القطع المميزة هذا الموسم للصغيرات، والذي يعطيهن مظهر مثالي يزيد من ثقتهن بأنفسهن..

وتتابع حديثها، أنه يمكن للأطفال الاعتماد على الأزياء الجينز، والشورت بألوان الباستيل المتنوعة، التي تتناسب مع احتفالات الربيع.

الأحذية الأكثر رواجًا في صيف 2021 للأطفال

وأشارت خبيرة الأزياء إلى أن أحذية سنيكرز Superga الرياضية التي تحمل علامات تجارية شهيرة أو تتميز بقطع ذهبية لامعة تزين جزء من الحذاء، خاصةً خلال تنزه الأطفال مع العائلة والسير في الحدائق العامة، أو الجري في الفناء.

الإكسسوارت الأكثر رواجًا في صيف 2021 للأطفال

وفي السياق ذاته، تشير هيسل كوهين إلى أن قبعات القش، تعد من الإكسسوارت الأكثر رواجًا في صيف 2021 للأطفال، فضلا عن شرائط الشعر متعددة الألوان والأحجام، بالإضافة إلى السلاسل والخواتم المصنوعة يدويا.

ونصحت خبيرة الأزياء الأسر والعائلات، بتنسيق ملابس متشابة مع أبنائهم، للحصول على إطلالة جذابة ومختلفة، والتي ستزيد من سعادة الأطفال وثقتهم بأنفسهم.