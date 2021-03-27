«متتفرجوش على فيديوهات الحادث».. روشتة التأهيل النفسي لضحايا قطاري سوهاج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدماء تكسو عربات القطار، الغبار يغطي ملامح جميع الرُكاب الذين اختلفت مصائرهم بين النجاة والموت، إلا أن جميعهم يتشاركون في ذكريات مؤلمة لن تنسى لذويهم، خاصة الأمهات والزوجات الشاهدات على الحادث، الذي سيظل عالقا طويلا في أذهانهم، وسط تساؤلات عن روشتة نفسية تساعدهم على تخطي ذلك الألم من جراء حادث قطاري سوهاج.

الطبيب النفسي هشام ماجد، يقدم خلال حديثه لـ«هن» مجموعة من النصائح لذوي ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع اليوم كالتالي:

1- يجب على أهالي ضحايا الحادث تجنب متابعة مقاطع الفيديو والصور الموثقة للحادث، والذي سيؤثر سلبًا على حالتهم النفسية.

2- يجب تقدير الحالة النفسية السيئة التي يمر بها أسر ضحايا الحادث، وعدم توجيه اللوم لهم على حزنهم أو بكائهم: «طبيعي إنهم يكونوا مكتئبين وفي حالة ذهول خلال الأيام الأولى».

3- لابد من عدم ترك أسر الضحايا بمفردهم، حتى لا يشعروا بالوحدة أو تسيطر عليهم أفكار سلبية، فهم بحاجة إلى الدعم النفسي والمأزرة من أصدقائهم وأحبائهم.

4- لابد من وجود دعم مجتمعي، من خلال التبرع بالدم وتوفير الأطقم الطبية، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا بالقرارات التي تصدرها الحكومة المصرية لدعمهم.

حادث «قطاري سوهاج»

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 32 مواطنا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمضاعفة أرقام التعويضات المالية لشهداء قطاري سوهاج وأسرهم، إذ أن المبلغ بات حاليا 100 ألف جنيه لحالات الوفاة، ومن 20 لـ40 ألف جنيه لحالات الإصابة، طبقا لوضع الإصابة نفسها.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول تصادم القطارين بسوهاج من المحافظة، ونشرتها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه فور ورود أخبار تفيد بوقوع حادث تصادم في قطارين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل الحالات المصابة الحرجة، التي ستستدعي تدخلات جراحية دقيقة، قد لا تكون متوافره في سوهاج، وتحتاج لإجراءها في مستشفيات القاهرة.