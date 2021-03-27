أحدث موضة صيف 2021 للمحجبات «صور»

القاهرة - سمر حسين - بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، والتي تفصلنا عن قدومه عدة أشهر قليلة، يتجه الأشخاص وخاصة السيدات والمحجبات منهن، على ارتداء ملابس خفيفة تتناسب مع الأجواء الحارة، وفي الوقت ذاته تتماشى مع وجود الحجاب، لذا يرصد «هن»، أفضل أزياء موضة صيف 2021 للمحجبات.

أحدث موضة صيف 2021 للمحجبات

واعتمدت الأزياء الصيفية للمحجبات على استخدام الألوان الفاتحة والزاهية، لتتناسب مع درجات الحرارة العالية.

موضة صيف 2021 للمحجبات

وتنوعت الإطلالات الصيفية للمحجبات، ما بين ارتداء السترات الفضفاضة الواسعة الطويلة والقصيرة، مع ارتداء السراويل الجينز والقماش، أيضا تنوعت واختلفت ألوان الحجاب حسب اختيار الإطلالة ذاتها.

نصائح في الموضة لصيف 2021 للمحجبات

- يجب على النساء المحجبات دائما اختيار الخامات الناعمة المناسبة لطقس الصيف الحار.

- يمكن استخدام الألوان الفاتحة للمساعدة في التخفيف من درجات الحرارة.

- يمكن ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

- يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة للشعور بالراحة.

فيما اعتمدت مجموعة أخرى من الأزياء على ارتداء الـ«جامب سوت» الواسعة أيضا، والتي تنوعت قصاتها من مصمم لآخر، إذ تعد الـ«جامب سوت» من التصميمات المريحة والتي تتماشى مع العديد من المناسبات المختلفة، ما بين التنزه وحتى المناسبات الرسمية، ومن السهل اختيار اكسسوارات ملائمة لارتدائها من سيدة لأخرى.

الاعتماد على الجينز والسراويل الواسعة ذات الأقمشة الناعمة مع السترات البيضاء القصيرة، تلك هي بعض التصميمات التي جاءت بها إطلالات جديدة أخرى تتناسب مع فصل الصيف لعام 2021.

يذكر أن جميع الإطلالات الصيفية التي تم تقديمها من قبل مجموعة كبيرة من المصممين داخل وخارج الوطن العربي، تنوعت تصميماتها، بداية من استخدام الأقمشة مرورا بالألوان الفاتحة والزاهية، وذلك حتى تناسب جميع الأذواق بين المحجبات، فضلا عن المساعدة في التخفيف من حدة الشعور بالحرارة العالية.