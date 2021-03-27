موضة صيف 2021 للشباب «صور»

القاهرة - سمر حسين - أشهر قليلة تفصلنا عن استقبال فصل الصيف، الذي ترتفع خلاله درجات الحرارة بصورة تدريجية، لذا يحرص الجميع في أيامه على ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة، للتغلب على الشعور بالحر، وبشكل خاص يحرص الشباب على ارتداء الملابس الكاجوال المميزة، والتي تتلائم أيضا مع الحرارة العالية، ويرصد «هن» مجموعة من أفضل أزياء الشباب لصيف 2021.

أزياء الشباب لصيف 2021

وتنوعت الإطلالات الصيفية لأزياء الشباب، ما بين ارتداء السراويل الطويلة والـ«شورتات»، الجينز والقماش، مع ارتداء السترات والـ«تيشرتات» القطنية أنصاف أكمام، وذلك للحد من الشعور بدرجات الحرارة العالية.

ألوان أزياء الشباب لصيف 2021

وبين الأزياء والتصميمات المقدمة للشباب في صيف 2021، تباينت الألوان ما بين الأبيض والكافيه والأزرق، فضلا في الحرص على استخدام الألوان الزاهية للتناسب مع درجات الحرارة العالية، والتمكن من امتصاص أشعة الشمس.

كذلك كان للون الرمادي الفاتح الفرصة في الظهور بين عدد من التصميمات المختلفة، والذي جاء مناسبا للتداخل مع مجموعة من الألوان الأخرى في بعض التصميمات.

وجاءت ألوان التصميمات مناسبة لكافة أذواق الشباب، فضلا عن سهولة استخدامها مع الساعات والاكسسوارات الشبابية المختلفة التي يحرص على ارتدائها العديد من الشباب، وذلك لاكتمال أناقتهم التي تختلف من رجل لآخر.

أحذية موضة الشباب لصيف 2021

كما تنوعت الأحذية في أشكالها وتصميماتها المختلفة أيضا، إذ جاءت ما بين الرياضية والكلاسيكية البسيطة، التي جاءت بألوانها الزاهية أيضا، ما بين الأبيض والأسود والأزرق الفاتح «اللبني».

حقائب موضة الشباب لصيف 2021

ومن الشائع أن أزياء الرجال عادة لا تعتمد على حمل الحقائب التي تعد شيئا أساسيا بالنسبة لأزياء النساء، إلا أن هذا العام، أطلق العديد من المصممين مجموعة من أشكال الحقائب الشبابية المختلفة مع عدد من تصميات الصيف للشباب.