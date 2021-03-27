بسمة وهبة تستعد لزفاف ابنها: «ابن امبارح فرحه بكرة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الإعلامية بسمة وهبة، للاحتفال بزفاف ابنها «عبدالرحمن»، معلنة عن ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «بسمة» فيديو قصير باستخدام «أبلكيشن تحريك الصور» لابنها وهو صغير، معلقة عليه: «مين يصدق أن ابن امبارح القمر ده فرحه بكرة.. يا رب وفق عبدالرحمن ابن بسمة وأسعده وعقبال أولادكم».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الفيديو، منهم الفنانة رانيا يوسف التي علقت قائلة «يا حبيبتي ربنا يفرحك بيه ويتمله على خير إن شاء الله وتشوفي ولاده وأحفاده كمان»، بينما كتبت الفنانة مي فاروق «يا حبيبتي ربنا يتم له على خير ويسعده ويسعد قلبك بيه وتشوفي أولاده .. ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبروك حبيبتي».

لقاء بسمة وهبة بابنيها

يذكر أنه قبل أشهر قليلة، التقت الإعلامية بسمة وهبة، بابنيها عبدالرحمن وعبدالعزيز، بعد فترة طويلة من حرمانها من رؤيتهما، لعدم تمكنها من السفر إلى السعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت «بسمة» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورتها داخل القصر الذي يعيش فيه ابناها في السعودية، وعلقت عليها: «تراني امتلكت اليوم العالم بأكمله، لقد رُد قلبي ورأيت العبدين واهتزت روحي وخرج الألم ودخل الفرح، الله لا يحرم أحد من أولاده ولا والديه».

وتفاعل معها متابعوها، وقتها، في التعليق لها على الصورة: «ربي يسعدك ويحفظك دايمًا.. قرة عينك.. الحمد لله شفتي ولادك».