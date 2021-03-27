«أبو سنة»: عمري 71 سنة.. اتجوزت 30 مرة وعندي 42 حفيدا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دفعه حب الزواج، وتكوين «العزوة» كعادة عائلات الصعيد، للزواج والانفصال أكتر من مرة، حتى وصلت عدد زيجاته إلى 30 سيدة، أنجب منهن جميعًا، وحصد العديد من الأحفاد.

ربيع أبوسنة الشهير بـ«شهريار الصعيد» الذي تزوج مؤخرًا من الزوجة رقم 30 في حياته، والتي تنتظر مولودها عقب 6 أشهر من الآن.

«بدأت الجواز وأنا عمري 15 سنة، وكل عيلتنا كدة، سافرت ليبيا بعدها واستمر الأمر معايا»، هكذا بدأ «شهريار الصعيد» حديثه، في برنامج «حكاية كل باب»، للإعلامية سما أحمد على قناة «الشمس»، حيث أوضح أنه لا يأخذ رأي زوجاته وإن حال اعتراضهن ينفصل عنهم، عقب إعطائهم حقوقهن.

وأضاف «أبو سنة» إنه يقسم الأسبوع على زوجاته الأربعة، حيث يذهب إلى كل واحدة منهن يومًا، وأنه لا يفرق بين الأولاد والأحفاد.

وأكد «شهريار الصعيد» أن زوجته الأولى كانت عمرها 12 عامًا حين تزوجا، وكان لا يفضل غيرها، مشيرًا إل إنه يختار زوجاته في أعمار ما بين 18 لـ20 عامًا، من بينهن 12 زوجة متعلمة.

وعن تعامله مع زوجاته، أشار ربيع أبو سنة، إلى إنه إذا حدث خلاف يحاسبهن جميعًا: «السيئة تعم، ومرة طلقت 3 في يوم واحد، وبعد شهر خطبت 3 مرة واحدة»، موضحًا أنه كلما تزوج واحدة جديدة يأمر زوجاته أن يحضروا أكلات الصباحية للعروس الجديد.

وأكد الزوج أن لديه 42 حفيدًا، من 33 ابن وابنه بواقع 26 ولدًا و7 بنات، و42 حفيدًا