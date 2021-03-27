أول فيديو لـ«زينب زوجة أحمد حسن» بعد خلعها الحجاب: «صورت الحمام وغرفة النوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في عيد الأم.. أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما لمصر قريبا «فيديو»

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أحمد حسن وزينب يعرضان 5 فيلات على متابعيهم: اختارولنا واحدة نعيش فيها في دبي (فيديو)

فاجأت اليوتيوبر، زينب محمد، المتابعين بنزع الحجاب مجددًا، بعدما ارتدته منذ أشهر، عقب حبسها هي وزوجها والتحقيق معهما بتهمة ترويع طفلتهما.

وظهرت اليوتيوبر في مقطع فيديو جديد لها، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي تظهر تفاصيل منزلهما الجديد، بدبي، رفقة زوجها وطفلتها آيلين.

وأظهر المقطع تفاصيل المنزل، بالآثاث، حيث قاموا بتصوير كافة أركانه حتى دورة المياة «الحمام» و«غرف النوم».

زينب تظهر دون حجاب

وظهرت اليوتيوبر، وهي متخلية عن الحجاب، حيث بدت بالشعر الأسود والخصلات الخضراء، في لوك مختلف وغير معتاد، الأمر الذي دفع البعض لانتقادها بسبب هذا الظهر، خاصة أنها نزعته للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى عقب الزواج من أحمد حسن.

سفر أحمد حسن وزينب لدبي

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجآ متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ شهر مضى، بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها مؤكدين أن سفرهما إلى دبي مجرد «فسحة».

ولم يمر الكثير على سفرهما، إلا وفاجآ الثنائي متابعيهما بمقطع فيديو، يرصد 5 فيلات، وأسطولا من السيارات مطالبين المشاهدين بالتفاعل واختيار واحدة من بينهم.