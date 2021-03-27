رغم الهجوم ضدها.. «كوميكس» هند صبري سبب ضحك المصريين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

باتت الفنانة هند صبري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب أزمة مشاركتها بموكب المومياوات العظيم، حيث أبدى البعض رفضه الأمر، بسبب جنسيتها التونسية، رغم أن الحدث مصري، يبرز الحضارة المصرية، والفرعونية العريقة.

هند صبري ترد على الانتقادات

ودونت الفنانة التونسية عبر صفحتها، قائلة: «أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح».

وتابعت:«أنا كتبت فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم، من اجتهد وقرّر أني مشاركة لوحدي، هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد».

وتابعت: «هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذى نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه».

واختتمت هند صبري: «فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، إللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق».

هند صبري سبب الجدل بين المصريين

وعلى الرغم من الهجوم على الفنانة بسبب اختيارها لهذا الحدث، إلا أن صور هند صبري تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، فليست صورًا من جلسة تصوير جديدة، أو إطلالة بمهرجان، إلا أن الأمر متعلق بصور «كوميكس» من عملها الشهير «عايزة اتجوز»، تحديدًا بحلقتي الفنان أحمد السقا، وتامر هجرس.

كوميكس هند صبري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من مشهد النهاية بين الفنانة وتامر هجرس بحلقة «عماد الحلو»، وصورة من مشهد السيارة الشهير مع الفنان أحمد السقا، بحلقة «زوجة ضابط مهم»، ضمن أحداث مسلسل «عايزة اتجوز»