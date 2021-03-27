محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أن تكون محبوبًا هو رغبة لدينا جميعًا، ولحسن الحظ هناك بعض العلامات غير الواضحة التي تظهر ما إذا كان شخص ما مغرمًا بك أم لا.

وإليك أهم 7 علامات تشير إلى أن هذا الشخص ينجذب إليك سرا، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- تغيير نبرة الصوت:

هذه علامة مهمة للغاية وملحوظة، يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يحبون الآخرين يغيّرون نبرة أصواتهم وفقًا لمستوى الجاذبية الذي يشعرون به.

على سبيل المثال، تميل النساء إلى استخدام نغمة أعلى ونبرة صوت غير مستقرة عندما يشعرن بالانجذاب إلى شخص ما، وقد ثبت أيضًا أن النساء يفضلن الأصوات ذات النغمة المنخفضة عند الرجال، وسيسعى الرجال غالبًا إلى رفقة النساء بصوت عالي.

2- يخبرك بالتفاصيل الشخصية عن نفسه:

كلما كان الشخص معجب أو ينجذب إليك، زادت التفاصيل الشخصية التي يخبرك بها عنه، بالإضافة إلى إنه قد يشارك عيوبه، وسيحاول أيضًا الاستمرار في المحادثة عن طريق سؤالك أشياء عن نفسك.

3- أرجلهم غير متقاطعة:

انتبه إلى لغة جسدهم، خاصة مع أرجلهم وأذرعهم، يمكن أن يكشف وضعهم عما إذا كان الشخص ينجذب إليك أم لا، وإذا كانت أرجلهم غير متقاطعة، فقد يكون ذلك مؤشرًا قويًا على أن هذا الشخص ينجذب إليك.

4- يحددون أنهم عازبون:

إذا قالوا "بشكل عشوائي" أثناء التحدث معك أنهم غير مرتبطين، فيجب عليك الانتباه إلى ذلك، حيث إنهم يريدون إظهار عدم ارتباطهم كدليل على الانجذاب نحوك.

5- يضايقونك:

هذه علامة يمكنك تحديدها أثناء المحادثة، إذا كانوا يسخرون منك، ولكن بطريقة لطيفة، فقد يكونون معجبين ولكن إذا سخروا من شيء لا تشعر بالأمان تجاهه، فسيكون لذلك تأثير سلبي.

6- يلعبون بأشياء قريبة:

يجب أن تكون منتبهاً للغة جسدهم، لذا إذا شعروا بالتوتر، فسوف يلعبون بشعرهم أو مجوهراتهم أو حتى أظافرهم، ويمكن أن تكون هذه علامة على الجاذبية أيضًا.

7- يقلدون سلوكك:

هل وضعت مرفقيك على الطاولة ولاحظت أن الشخص الذي يعجبك قام بنفس الحركة بعد دقيقة واحدة فقط؟ لقد ثبت علميًا أن الأشخاص يقلدون الأشخاص الذين يحبونهم ، سواء كان ذلك من خلال الإيماءات أو المواقف أو الكلمات أو حتى التفضيلات في الطعام أو الموسيقى.