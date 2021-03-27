توقعات الأبراج اليوم 27-3-2020: نصيحة لـ الميزان.. وتردد السرطان يعيق قراراته

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل:
هذا هو الوقت المناسب لإيجاد التوازن واكتساب منظور أكبر حول القضايا في حياتك
الثور:
تبحث عن طرق لم تكن معروفة من قبل لتطور نفسك، يمكن للزملاء أو الأصدقاء المساعدة في توجيهك في الاتجاه الصحيح.
الجوزاء:
يمكنك النظر إلى مشاعرك بطريقة عقلانية ومتوازنة بدلاً من أن تكون تحت رحمة مشاعرك المتقلبة بشدة.
السرطان:
ربما يجعل ترددك في اتخاذ القرار من الصعب جدًا عليك أن تكون فعالًا.
الأسد:
عزز جانبك الفني والرومانسي اليوم
العذراء:
تحكم في مصيرك واعمل على تحقيق الأهداف التي حددتها.
الميزان:
يعمل قلبك وعقلك بانسجام، لذا استفد من ذلك لوضع بعض الخطط.
العقرب:
قد تكون عواطفك مقيدة للغاية في عقلك بحيث لا يمكنك التفكير بشكل صحيح، حاول أن تهدأ وتشاهد فيلمًا.
القوس:
اقضِ أمسية خارج الحدث، واحرص على اصطحاب صديق جيد أو شريك رومانسي.
الجدي:
قد يبدو أن عقلك وقلبك يعملان ضدك اليوم، قد تشعر أنهم قد تعاونوا لإبقاء رأسك في دوامة من الارتباك
الدلو:
يمكنك التعبير عن مشاعرك بوضوح على مستوى فكري أكثر.
الحوت:
قد تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين اليوم