توقعات الأبراج اليوم 27-3-2020: نصيحة لـ الميزان.. وتردد السرطان يعيق قراراته

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل:

هذا هو الوقت المناسب لإيجاد التوازن واكتساب منظور أكبر حول القضايا في حياتك

الثور:

تبحث عن طرق لم تكن معروفة من قبل لتطور نفسك، يمكن للزملاء أو الأصدقاء المساعدة في توجيهك في الاتجاه الصحيح.

الجوزاء:

يمكنك النظر إلى مشاعرك بطريقة عقلانية ومتوازنة بدلاً من أن تكون تحت رحمة مشاعرك المتقلبة بشدة.

السرطان:

ربما يجعل ترددك في اتخاذ القرار من الصعب جدًا عليك أن تكون فعالًا.

الأسد:

عزز جانبك الفني والرومانسي اليوم

العذراء:

تحكم في مصيرك واعمل على تحقيق الأهداف التي حددتها.

الميزان:

يعمل قلبك وعقلك بانسجام، لذا استفد من ذلك لوضع بعض الخطط.

العقرب:

قد تكون عواطفك مقيدة للغاية في عقلك بحيث لا يمكنك التفكير بشكل صحيح، حاول أن تهدأ وتشاهد فيلمًا.

القوس:

اقضِ أمسية خارج الحدث، واحرص على اصطحاب صديق جيد أو شريك رومانسي.

الجدي:

قد يبدو أن عقلك وقلبك يعملان ضدك اليوم، قد تشعر أنهم قد تعاونوا لإبقاء رأسك في دوامة من الارتباك

الدلو:

يمكنك التعبير عن مشاعرك بوضوح على مستوى فكري أكثر.

الحوت:

قد تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين اليوم