ماذا يحدث لجسمك عند تلقي لقاح كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت منظمة الصحة العالمية، كيفية حماية اللقاحات لجسم الإنسان من الإصابة بالأمراض وتوضيح لمعنى ودور مسببات الأمراض والأجسام المضادة والعلاقة بينهما.

ونشرت المنظمة عبر "تويتر" مقاطع فيديو، تشرح فيه أن جسم الإنسان يحتوي على آلاف الأجسام المضادة المختلفة، وأنه يتم تدريب كل جسم مضاد (أو خط الدفاع الأمامي) على التعرف على مستضد معين ومحاربة مسببات الأمراض، ولكن عندما يهاجم عامل مُسبب لمرض جديد جسم الإنسان، فإنه يستخدم مستضدًا جديدًا ربما لا تستطيع الأجسام المضادة التعرف عليه.

وبالتالي فإنه في حالة وجود فيروس جديد، مثل فيروس كورونا المُستجد، لا يكون الجسم مستعدًا للحماية عند الإصابة به. ولهذا فإن جسم الإنسان يحتاج لصنع أجسام مضادة فعالة ضد مسبب المرض الجديد، للحماية منه بطريقة ما. ومن هنا يأتي دور اللقاح، وفقا لـ"العربية".

3 مصطلحات أساسية

لكن قبل أن يتم التطرق لكيفية عمل اللقاح، بحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 3 مصطلحات رئيسية ينبغي معرفة معانيها، هي العوامل المسببة للمرض والمستضد والأجسام المضادة.

إن مسببات الأمراض هي الجراثيم التي تسبب المرض، وهي ربما تكون بكتيريا أو طفيليات أو فيروسات أو فطريات.

أما المستضد فهو جزء من العامل الممرض، والذي يتسبب في إنتاج جسم الإنسان للأجسام المضادة، والتي تشبه "خطوط الدفاع الأمامية" عن جهاز المناعة والتي تحارب العوامل المسببة للمرض.

واللقاح هو جزء صغير ضعيف غير خطير من العامل المُسبب للمرض، والذي يكون المستضد جزءًا منه. لا يتسبب التطعيم باللقاح في الإصابة بالمرض لكنه يقتصر دوره على تحفيز استجابة مناعية في الجسم، إذ يقوم التطعيم بمهمة تعليم الجهاز المناعي للجسم كيفية بناء النوع المناسب من الأجسام المضادة لحمايته في المستقبل من العوامل المسببة للمرض.

وهكذا فإنه عندما يواجه جسم الإنسان العامل المُمرض الحقيقي لاحقًا، فإنه يتمكن بالفعل من التعرف عليه أو اكتشافه ومكافحته والقضاء عليه قبل أن يصيب الجسم بالعدوى والمرض.

ولفتت المنظمة الأممية إلى أن بعض الفئات من الأشخاص لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة، إلا أنه ما زال في الإمكان توفير الحماية لهم، في حال تم تطعيم المحيطين بهم. وهذا ما يسمى بـ"مناعة القطيع".