منها تحسين المزاج.. 7 استخدامات مذهلة لماء الورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لماء الورد العديد من الفوائد والاستخدامات، سواء في إعداد الطعام والحلويات أو من الناحية الجمالية للبشرة والجسم.

في السطور التالية نقدم لكم أبرز استخدامات ماء الورد بحسب ما ذكر موقع "healthline" الطبي.

1- تهدئة تهيج الجلد:

من أعظم فوائد ماء الورد خصائصه القوية المضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد هذه الخصائص في علاج أمراض متعددة، مثل تهدئة تهيج الأكزيما أو الوردية.

2- التقليل من احمرار الجلد:

تم استخدام ماء الورد كمنتج تجميل لآلاف السنين، لذا فليس من المستغرب أنه يمكن أن يحسن بشرتك ويقلل احمرار الجلد، وقد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجود به في تقليل حب الشباب.

3- يشفي الجروح والندبات والحروق:

يحتوي ماء الورد على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في التئام الجروح بشكل أسرع، ويمكن أن تساعد هذه الخصائص في تنظيف ومكافحة عدوى الجروح والحروق، ويمكن أن تساعد أيضًا في التئام الجروح والحروق وحتى الندوب بشكل أسرع.

4- تحسين المزاج:

يمكن أن يكون لماء الورد خصائص قوية مضادة للاكتئاب والقلق، ووجدت دراسة أجريت عام 2011 أن مستخلص ماء الورد يمكن أن يريح الجهاز العصبي المركزي، أدى ذلك إلى تأثيرات مضادة للاكتئاب والقلق.

5- يخفف الصداع:

يشيع استخدام ماء الورد وزيت الورد الأساسي في العلاج بالروائح للمساعدة في تخفيف الصداع، ووجدت إحدى الدراسات أن استنشاق بخار ماء الورد يمكن أن يهدئ الصداع.

6- له خصائص مضادة للشيخوخة:

غالبًا ما يوجد ماء الورد في منتجات التجميل التي تهدف إلى تقليل التجاعيد، هذا لأنه قد يكون له بالفعل تأثيرات مضادة للشيخوخة، بالإضافة إلى تلطيف البشرة المتهيجة، قد يقلل من ظهور التجاعيد عند استخدامه موضعيًا.

7- يهدئ مشاكل الهضم:

في الطب البديل، تم استخدام ماء الورد للمساعدة في الهضم وتقليل اضطراب الجهاز الهضمي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2008، هناك بعض الأدلة على أن ماء الورد يمكن أن يؤثر إيجابًا على الهضم ويخفف اضطراب الجهاز الهضمي، وقد يحسن أيضًا إفراز الصفراء ، مما يساعد على الهضم.

المخاطر المحتملة:

يعتبر ماء الورد آمنًا، ولا يوجد لماء الورد أي مخاطر معروفة لاستخدامه إما موضعيًا أو عن طريق تناوله، ولكن الاستثناء الوحيد هو إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ماء الورد.