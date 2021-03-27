الامارات | «الأقصر» يحتفي بالسينما الإفريقية وسط معابد الكرنك

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر» يحتفي بالسينما الإفريقية وسط معابد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أمس، فعاليات وعروض النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث أقيم حفل الافتتاح في معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة، بحضور نخبة من فناني وصناع السينما بمصر وإفريقيا. ويتضمن المهرجان هذا العام برنامج عروض يستمر أربعة أيام ويشهد تقديم 54 فيلماً ما بين روائي طويل، وروائي قصير، وفيلم تسجيلي.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري سيد فؤاد، في تصريحات صباح أمس، إن المهرجان يهدي نسخته العاشرة لمجموعة من نجوم السينما بمصر والقارة السمراء، هم الفنانة مديحة يسري، والفنان محمود المليجي، والفنان محمود ياسين، من مصر، والفنان الهادي الصديق من السودان، والروائي والمنتج السينمائي نور الدين الصايل من المغرب.

وبجانب تكريم المهرجان للمخرج المالي شيخ عمر سيسوكو، والفنانة نادية الجندي، والفنان سمير صبري، والفنان محيي إسماعيل، والمخرج علي عبدالخالق، من مصر، والفنان عز الدين الكفاط من المغرب، هناك برنامج خاص لتكريم السينما السودانية.

وحول الخريطة النهائية لعروض أفلام هذا العام، قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه في مسابقة الفيلم الروائي الطويل التي تضم لجنة تحكيمها المخرج سليمان سيسيه من مالي، ومواطنه المخرج شيخ عمر سيسوكو، والمخرجة المصرية كاملة أبوذكري، سيتم عرض ثمانية أفلام هي: «مكيف هواء» من أنجولا، و«دوجا.. نابشي الموتى» من بوركينا فاسو، و«للإيجار» من مصر، و«جرانما 19.. وسر السوفيتي» من موزمبيق، و«يوميات الصياد» من الكاميرون، و«المزارعة» من نيجيريا، و«زنقة كونطاكت» من المغرب، بجانب فيلم الافتتاح «هذه ليست جنازة.. هذه قيامة»، من ليسوتو.

وفي مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل التي تضم لجنة تحكيمها المخرج المغربي إسماعيل فروخي، والمنتج المصري صفي الدين محمود، والمخرج السوداني المصري سعيد حامد، الذي ولد بالخرطوم وعمل مع كبار مخرجي السينما المصرية، تُعرض ثمانية أفلام هي: «بعد العبور» من بوركينا فاسو، و«أمغار» من المغرب، و«مع التيار نحو كينشاسا» من الكونغو، و«فاريترا» من مدغشقر، و«نفوذ» من جنوب إفريقيا، و«لا تحكوا لنا المزيد من القصص» من الجزائر، و«الحطاب» من كينيا، و«قلبان متحابان حتى يفرقنا الموت» من زيمبابوي.

وفي مسابقة أفلام دياسبورا (الشتات) التي تضم لجنة تحكيمها المخرج النيجيري كونلي أفولايان، والممثل الهايتي جيمي جون لوي، والمخرج المصري مجدي أحمد علي، تُعرض ثمانية أفلام هي: «أن تكون صاحب بشرة سمراء» للمخرجة الألمانية التوجلية، اينيس جونسون ساين، و«وداعاً أيها الحب» للمخرجة الأميركية التنزانية، إكوا ما سنجي، و«السيدة ف» للمخرج كريس فان دي فورم، من نيجيريا، و«سجن للتربح» للشقيقتين، إيليس فان فيلزين وفيمكي فان فيلزين من هولندا، و«توقف عن تصويرنا» للمخرج جوريس بوستيما من الكونغو، و«تيلي كوتو تحت الشمس» للمخرجتين صوفي باشلوييه، وفاليري مالك من فرنسا، و«ثورة» للمخرج ويلكيت بونجوي من البرتغال، و«زاهو زاي» للمخرج جيورج تيلر، والمخرجة رانا يفو جونا ميفا من النمسا.

وفي مسابقة الفيلم الروائي القصير التي تضم لجنة تحكيمها المونتيرة هبة عثمان من مصر، والمخرج سلام زامبا ليجري من بوركينا فاسو، والمنتج طلال عفيفي من السودان، سيتم عرض 13 فيلماً هي: «معتقدات حمقاء» للمخرجة هيوت ادماسو جيطانيه من إثيوبيا، «تحقيق تقدم» للمخرجة إنيس جير يهيوري من رواندا، «كحل باهت» للمخرجة سماء طلبة من مصر، و«آثار الأقدام» للمخرج عمران حامد من جنوب إفريقيا، و«إلى اللقاء» للمخرج أنطوني نتي من غانا، و«هذه رقصتي فاسمعوا» للمخرجة علياء سر الختم من السودان، و«المائدة» للمخرج هيفل بن يوسف من تونس، و«شفت مسائي» للمخرج كريم شعبان من مصر، و«سنوات الأوهام» للمخرجين سليمان جريم وعمر عمرون من الجزائر، و«مداد أخير» للمخرج يزيد القادري من المغرب، و«أنت» للمخرجة إليزابيث ليمو من توجو، و«كيلو 600» للمخرج محمد صلاح من مصر. وفي القسم الرسمي خارج المسابقة، تُعرض ثلاثة أفلام فيلم «حفلة تمر» لهاشم حسن من السودان، و«وساطة» لكونلي أفلويان من نيجريا، «وهرج» لإسماعيل بلجلالي من الجزائر.

احتفاليات

في برنامج تكريم السينما السودانية يُعرض فيلم «على إيقاع الأنتونوف» لحجوج كوكا، و«بلو ستارز» للصادق محمد، و«ستموت في العشرين» لأمجد أبوالعلا.

وفي برنامج التكريمات تُعرض ثلاثة أفلام هي: «المختار» من الكاميرون، و«ميكا» من المغرب، و«الفيل الأزرق» من مصر.

وفي احتفالية مرور 200 عام علي ميلاد الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي، يعرض المهرجان اثنين من الأفلام المصرية المقتبسة من قصصه، هما «الإخوة الأعداء» و«الشياطين» لحسام الدين مصطفى.

وفي برنامج تكريم عظماء كرة القدم الإفريقية، يعرض فيلم «الزمهلاوية» للمخرج أشرف فايق من مصر، وفيلم «روجيه ميلا.. الأسطورة» للمخرج آلان فونجو من الكاميرون.

- تكريم السينما السودانية وعظماء كرة القدم الإفريقية ودوستويفسكي.

- المهرجان يُهدي نسخته العاشرة لمديحة يسري ومحمود المليجي ومحمود ياسين.

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