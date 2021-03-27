الامارات | تحويل مسار السفن الكبيرة بعيداً عن قلب البندقية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مسار السفن الكبيرة بعيداً عن قلب البندقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة الإيطالية، أول من أمس، أنه سيحول بشكل مؤقت مسار السفن السياحية الكبيرة بعيداً عن مركز مدينة البندقية، باتجاه ميناء مارجيرا الصناعي.

وقال بيان مشترك، صدر بعد اجتماع عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، بين وزراء البيئة والثقافة والسياحة والبنية التحتية، إن القرار «من أجل حماية التراث التاريخي والثقافي الذي لا يخص إيطاليا فحسب، بل العالم بأسره». كما ناقش الوزراء الأربعة كيفية رسو السفن خارج بحيرة البندقية، و«حل مشكلة مرور السفن الكبيرة عبر البندقية، بطريقة منظمة ونهائية».

ولطالما كان مرور السفن السياحية في البندقية مثار خلاف على مدار سنوات في إيطاليا.

ويقول منتقدون إن رؤية السفن العملاقة في البندقية أمر يشوه المنظر العام ويهدد البيئة.

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