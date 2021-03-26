8 أمور تحدث لجسمك عند ارتداء الكعب العالي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

وفقًا للخبراء، فإن ارتداء الكعب العالي يجعلك تشعرين أنك أجمل، ولكن يجب ألا تنسى أن صحتك أهم من أي شيء آخر، وأن ارتدائه كل يوم قد يسبب بعض المشكلات الصحية الخطيرة على المدى الطويل، كما ذكر موقع "برايت سايد".

1- ألم الظهر:

يسبب ارتدائه يوميا إلى تغير شكل العمود الفقري، وبمرور الوقت، يمكن أن يتآكل الغضروف الموجود على الأقراص والمفاصل والأربطة في ظهرك.

2- الضغط الإضافي على قدميك:

يتشوه توازنك الطبيعي عند ارتداء الكعب، لذلك قد تواجهين ضغطًا إضافيًا على قدميك، مما قد يؤثر على سرعة المشي وطول خطوتك ومشيتك.

3- تلف الركبتين:

تكون ركبتيك أكثر عرضة للتمزق عند ارتداء الكعب العالي، ويحدث "التهاب المفاصل" المعروف باسم هشاشة العظام في الركبة، في كثير من الأحيان للنساء أكثر من الرجال، ويعد ارتداء الكعب العالي هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

4- قد يعاني كاحلك:

قد تتأثر عضلات الساق بسبب الارتفاع المفرط، لذلك قد يصعب على كاحليك تحريك القدم للأمام أثناء المشي، بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الكاحل ليس في وضعه الطبيعي، فقد ينقبض وتر العرقوب، وبمرور الوقت، قد تواجه حالة التهابية تسمى التهاب وتر أخيل.

5- يتأثر الفخذين:

يسبب ارتداء الكعب العالي الألم في منطقة الفخذ بمرور الوقت.

6- يصبح ظفر أصابعك الخنصر رقيقًا وهشًا:

بمرور الوقت، يمكن أن يصبح ظفر أصابعك خصوصا الخنصر رقيقة وهشة، أو سميكة.

7- الإصابة بالدوالي:

عندما ترتدي الكعب العالي يوميا ، لا يضخ الدم عبر الأوردة لذلك قد تصاب بالدوالي بمرور الوقت.

8- عدم القدرة على الحركة:

يساهم ارتداء الكعب العالي يوميا في الشعور بعدم القدرة على التحرك، وقد يؤدي الضغط المتزايد على عضلاتك إلى إعاقة أنشطتك اليومية، مثل الركض صعودًا ونزولًا على الدرج أو المشي أو الركض.