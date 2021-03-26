منها تقوية العظام.. 8 فوائد مذهلة لتناول الأناناس مرة أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأناناس من الفواكه الشعبية المليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.

ويحتوي الأناناس على العديد من الفوائد الصحية، ومنها المساعدة على الهضم، وتعزيز المناعة، وتسريع الشفاء من الجراحة.

وفيما يلي 8 فوائد صحية رائعة لتناول الأناناس مرة في الأسبوع، كما أورد موقعا " healthline" و"medlife".

1- يحتوي على مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض:

يعد مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، بالإضافة إلى أن العديد من مضادات الأكسدة الموجودة به مرتبطة ببعضها البعض، لذلك قد يكون لها تأثيرات طويلة الأمد.

2- تسهيل عملية الهضم:

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهي مجموعة من الإنزيمات الهاضمة التي تكسر البروتينات، ما يسهل عملية الهضم، خاصة عند المصابين بقصور البنكرياس.

3- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي الأناناس على مركبات تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بالسرطان، ومن أحد هذه المركبات هو إنزيم البروميلين، الذي قد يحفز موت الخلايا في بعض الخلايا السرطانية ويساعد في عمل خلايا الدم البيضاء.

4- يعزز المناعة وتقليل الالتهابات:

وبسبب احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، مثل البروميلين التي قد تعزز المناعة وتقمع الالتهاب، علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن البروميلين الموجود في الأناناس يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب.

5- يخفف من أعراض التهاب المفاصل:

قد توفر الخصائص المضادة للالتهابات في الأناناس تخفيفًا قصير المدى للأعراض للأشخاص الذين يعانون من أنواع شائعة من التهاب المفاصل.

6- يسرع من الشفاء بعد الجراحة أو ممارسة الرياضة الشاقة:

قد يقلل البروميلين الموجود في الأناناس من الالتهاب والتورم والكدمات والألم الذي يحدث بعد الجراحة، وقد تساعد خصائص البروميلين المضادة للالتهابات أيضًا على التعافي بعد التمارين الشاقة عن طريق تقليل التهاب الأنسجة.

7- تقوية العظام:

كونه غني بالمنجنيز الذي يساعد في تقوية عظامك، لذا كل ما عليك فعله هو إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي اليومي وهذا سيساعدك في الحفاظ على جسم قوي والحفاظ على عظامك قوية وصحية.

8- جيد للأسنان:

يساهم تناول الأناناس على تقوية اللثة، حيث يتكون أسنانك وعظامك من الكالسيوم، ويحتوي الأناناس على نسبة جيدة منه، كما أنه يحتوي على المنجنيز الذي يساعد أيضًا في تقوية العظام والأسنان، لذا فقط تناول عصير الأناناس كل يوم وحافظ على صحتك.