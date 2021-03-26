مايا دياب تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتألقت مايا دياب في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطالون باللون الأبيض وتوب حمالات بنفس اللون.

وانتعلت حذاء شتوي باللون الأبيض، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة، ولون المانكير الأسود الجريء.

طرحت مؤخرًا الفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.