5 أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. يجب أن تنتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن يكون للنظام الغذائي تأثير كبير على ضغط الدم لديك، فقد ثبت أن الأطعمة المالحة والحلوة، وكذلك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، تزيد من ضغط الدم، لذلك يمكن أن يساعدك تجنبها في الحصول على ضغط دم صحي والحفاظ عليه.

ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل صحية من وقت لآخر، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، وللحصول على حياة أكثر صحة، استعرض موقع health.kompas العديد من الأطعمة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم .

1.ملح الطعام

الملح مساهم رئيسي في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وذلك لأن الصوديوم يمكن أن يؤثر على توازن السوائل في الدم، فيحتوي ملح الطعام على حوالي 40 بالمائة من الصوديوم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بعدم استهلاك أكثر من 2300 ملليجرام (مجم) من الصوديوم يوميًا، وهو ما يعادل 1 ملعقة صغيرة من الملح، وضع في اعتبارك أن الصوديوم قد يكون مخفيًا في الأطعمة غير المتوقعة.

2. للحوم المصنعة

هي غالبًا ما تكون مليئة بالصوديوم، ذلك لأن المصنعين يقومون بتتبيل هذا اللحم وحفظه بالملح.

3. البيتزا المجمدة

مزيج المكونات في البيتزا المجمدة يمكن أن يجعل هذه الأطعمة غنية بالسكر والدهون المشبعة والصوديوم، كما يمكن أن تحتوي البيتزا المجمدة على نسبة عالية من الصوديوم، وغالبًا ما يكون الجبن المستخدم في البيتزا المجمدة غنيًا بالصوديوم، حيث مع شريحتين فقط من الجبن، يمكن أن تقدم تناول 512 مجم من الصوديوم أو الصوديوم.

عادة ما يتم دمج هذا الجبن مع عجينة بيتزا مالحة أو حلوة، واللحوم المقددة، وصلصة الطماطم، من أجل الاحتفاظ بنكهة البيتزا بعد طهيها، غالبًا ما يضيف المصنعون الكثير من الملح.

4.المخللات

إضافة الملح ضرورية لمنع تعفن الطعام وجعله صالحًا للأكل لفترة أطول، و ضع في اعتبارك أنه كلما طالت فترة بقاء الخضروات في التعليب، يمكن امتصاص المزيد من الصوديوم، مخلل خيار صغير، على سبيل المثال يمكن أن يحتوي على 447 مجم من الصوديوم.

5. منتجات الطماطم المعلبة

تحتوي معظم صلصة الطماطم المعلبة على نسبة عالية من الصوديوم،هذا يعني أنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يحتوي كوب واحد من عصير الطماطم على 615 مجم من الصوديوم. كخيار صحي، يجب عليك شراء منتجات الطماطم المعلبة منخفضة الصوديوم أو صنع منتجاتك بنفسك.

وللتحكم في ضغط الدم، استخدم الطماطم الطازجة في صنع صلصة الطماطم الغنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين. للخضروات الطازجة فوائد عديدة لصحة القلب.