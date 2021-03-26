إليك ما يحدث لجسمك إذا تناولت البطيخ يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة والمفيدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتاميني "ج" و"أ" والعديد من المركبات النباتية الصحية.

وفيما يلي أهم 8 فوائد صحية لتناول البطيخ يوميا، وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة:

1- يساعدك على الترطيب:

يحتوي على نسبة عالية من الماء، وهذا يجعله مرطبًا ويساعدك على الشعور بالشبع.

2- يحتوي على العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة:

البطيخ هو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية عالية في بعض العناصر الغذائية، وخاصة الكاروتينات وفيتامين ج.

3- يحسن صحة القلب:

يحتوي البطيخ على العديد من المكونات الصحية للقلب، بما في ذلك الليكوبين والسيترولين والفيتامينات والمعادن الأخرى.

4- يقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي:

الالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، وقد يساعد البطيخ في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الأكسدة، لأنه غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات مثل الليكوبين وفيتامين سي، وقد يفيد اللايكوبين أيضًا صحة الدماغ، على سبيل المثال، قد يساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر وتطوره.

5- يساعد في منع التنكس البقعي:

يوجد اللايكوبين في عدة أجزاء من العين حيث يساعد في الحماية من الأكسدة والالتهابات، وقد يمنع أيضًا الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وتعد هذه مشكلة شائعة في العين يمكن أن تسبب العمى لدى كبار السن، وقد يساعد دور اللايكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في منع تطور AMD وتفاقمه.

6- يساعد في تخفيف وجع العضلات:

السيترولين، وهو حمض أميني موجود في البطيخ، قد يقلل من وجع العضلات.

7- مفيد للبشرة والشعر:

هناك نوعان من الفيتامينات في البطيخ A و C، مهمان لصحة الجلد والشعر، ويساعد فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة بشرتك وقوة شعرك، وفيتامين أ مهم أيضًا للبشرة الصحية لأنه يساعد في تكوين خلايا الجلد وإصلاحها، وبدون كمية كافية من فيتامين أ ، يمكن أن تبدو بشرتك جافة ومتقشرة، وقد يساعد كل من اللايكوبين وبيتا كاروتين أيضًا في حماية بشرتك من حروق الشمس.

8- يحسن الهضم:

يحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف، وكلاهما مهم للهضم الصحي، ويساعد الماء الموجود في البطيخ أيضا في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بكفاءة، بالإضافة إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والغنية بالألياف، بما في ذلك البطيخ، مفيدًا جدًا في تعزيز حركة الأمعاء الطبيعية.