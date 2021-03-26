بعد حادث قطاري سوهاج.. أخطاء تجنبوها لإنقاذ حياة مصابي حوادث الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، ليصل إلى 91 إصابة، ووفاة 32 مواطنًا، بعد أن شهدت قرية الصوامع بمحافظة سوهاج صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين قطاري ركاب؛ أسفر عن انقلاب عدد من العربات.

وخرج الركاب من القطارين لإنقاذ المصابين وإخراج العالقين أسفل القطارين، وسط حالة من الارتباك، وهذا ما يدفع الكثير لارتكاب بعض الأخطاء التي تودي بحياة المصابين، وللتعرف على الأخطاء التي يجب تجنبها عند إنقاذ حياة مصابي حوادث الطرق، اضغط هنا.