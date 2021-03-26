منها إضافته على الشاي.. 8 استخدامات مفيدة لا تعرفها لقشر البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البرتقال من الفواكه التي لها العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، نظرا لاحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللازمة التي تقي من بعض الأمراض.

وتعتاد ربات البيوت على التخلص من قشرة البرتقال فور الانتهاء تقشيرها، ولكن هناك مجموعة متعددة من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة بها من هذه القشور، نوردها لكم على النحو التالي:

- صد الحشرات

البرتقال من الفواكه الحمضية التي تعد مصدرًا طبيعيًا لليمونين، الذي يلعب دورا مهما في صد البعوض والنمل والذباب، فقط قومي بطحن قشر البرتقال أو تقطيعه إلى مكعبات واتركيه في الأماكن التي تكثر بها الحشرات، وفقا لما أورد موقع "kidspot".

- تلميع الأسطح الخشبية

يمكنك استخدام قشور البرتقال لتلميع الأسطح الخشبية، وذلك من خلال فرك الجانب الأبيض من القشرة على الخشب، ستساعد هذه الطريقة على جعلها لامعة وكأنها جديدة.

- استخدامها كإسفنجة:

استخدمي قشر البرتقال مثل إسفنجة المطبخ في تنظيف الحوض أو البوتاجاز وإزالة الدهون، وأيضا تنظيف الزجاج، حيث أنها تمتص الأوساخ بسهولة.

- إزالة الروائح الكريهة من المنزل

يمكنك الحصول على رائحة منزل رائعة باستخدام قشر البرتقال، فقط قومي بتقطيعها ثم تجفيفها جيدا، وضعيها في كيسًا صغيرًا داخل الأدراج والخزائن التي يمكن أن تتعفن.

أو ضعيها في قاع صناديق القمامة، حيث تعمل القشور على امتصاص أي رائحة كريهة منبعثة من المنزل.

- الحفاظ على السكر البني

من المعروف أن السكر البني يتعرض للتكتل إذ تم حفظه لفترة طويلة، لذا استخدمي قشور البرتقال لامتصاص الرطوبة من السكر، فقط ضعي القشر المتقطع في وعاء السكر، ستساهم هذه الطريقة في تليين السكر ومنع تكتله في غضون ساعتين.

- الشاي

جففي قشر البرتقال وأضيفي القليل منه إلى الشاي، سيمنح البرتقال طعمًا لذيذا حمضيا في الشاي.

- إزالة بقع الماء

إذا كانت أجهزتك المعدنية والصنابير بها علامات مائية سيئة، ماعليك سوى فرك هذه الصنابير بقشر البرتقال، إذ يساهم في تلميعها وإزالة الصدأ منها.

- منظف طبيعي للتنظيف

لصنع منظف طبيعي، عليك وضع بعض قشور البرتقال في وعاء، مع إضافة الخل الأبيض ثم اتركيه في الثلاجة لأسابيع، مع ضرورة اهتزازها من حين لآخر، وبعد ذلك ضعيه في زجاجة رذاذ، واستخدميها لتنظيف الأسطح، والأرضيات، والنوافذ.