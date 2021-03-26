كلاسيكية وجريئة.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدرت الفنانة هند صبري تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ما أثير من جدل بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها المشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، في 3 إبريل المقبل.

وشاركت هند صبري في عدد كبير من المناسبات والمهرجانات المحلية والعالمية، التي اختارت فيها أجمل الإطلالات وأكثرها فخامة.

وتألقت بإطلالات لافتة ومتنوعة أظهرت خلالها أناقتها، فدائمًا ما تعتمد إطلالات تتميز بالفخامة والجرأة، لتجمع بين الكلاسيكية والجرأة.

وتتميز هند صبري بقوامها الرشيق الذي عادة ما تبرزه خلال إطلالتها، بينما من الناحية الجمالية فدائمًا ما تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.