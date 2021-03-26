خطوات تطبيق مكياج برونزي للسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - المكياج البرونزي مناسب للسهرات، فهو يعطي لمعة مميزة تزيد البشرة البيضاء أو السمراء جمالاً خاصاً، لذلك على كل امرأة تعلم الطريقة المناسبة لتطبيق هذا النوع من المكياج بسهولة؛ حتى تكوني مستعدة عند الذهاب لأي سهرة، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نتعرف هذه الخطوات من دون أي صعوبة.



أول خطوة هي خطوة أساسية عند تطبيق أي مكياج من خلال ترطيب البشرة ثم وضع البرايمر الذي يعمل على تثبيت المكياج لمدة طويلة.

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طبقي ظلال الجفون اللامع باللون البرونزي - الصورة من annie_makeup عبر انستغرام





بعد ذلك اختاري كريم الأساس المناسب للون بشرتك، وبعدها وضع الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة وخاصة أسفل العين لإخفاء الهالات السوداء وادمجيهَا جيداً من خلال بيوتي بلاندر يفضل أن تكون مبللة.



بعدها طبقي مكياج الحواجب من خلال بودرة الحواجب ورسمها بالشكل المناسب من دون مبالغة؛ لأن التركيز سيكون عن طريق لمسات البرونز.



بعد ذلك ابدئي بوضع ظلال الجفون، ويفضل أن يكون بالألوان الترابية وبعدها طبقة خفيفة من ظلال الجفون البرونزي.

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يتناسب أحمر الشفاه البني مع المكياج البرونزي -الصورة من beautyby.laila عبر انستغرام





بعدها قومي برسم وجهك من خلال الكونتور المناسب لرسمة وجهك لتحديد ملامح الوجه وإبرازها.



بعد ذلك قومي بوضع الهايلايتر اللامع بدرجة البرونزي على عظم الخدود والأنف.



ثم اختاري لون أحمر شفاه مناسباً للمكياج البرونزي، ويفضل أن يكون من درجات البني أو البرتقالي أو الخوخي، وضعي بعض الهايلايتر أعلى الشفاه.

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المكياج البرونزي خيار مناسب للسهرات - الصورة من matyldabojdamua عبر انستغرام





الآن أنتِ جاهزة بمكياج برونزي مناسب للسهرات لإطلالة مسائية ساحرة ومميزة.

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