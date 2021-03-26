العلاج بالضوء الأحمر تقنية ثورية في مجال العناية بالبشرة.. إليك الدليل الكامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - يبدو أن العلاج بالضوء بدأ يظهر في كل مكان، خصوصاً في مجال علاجات العناية بالبشرة الاحترافية والمنزلية على حد سواء، وبشكل الخاص العلاج بالضوء الأحمر، نظراً الى أن له تأثيرات سحرية على بشرة الوجه بشكل خاص. فما هو العلاج بالضوء الأحمر، كيف يعمل، وما هي أبرز فوائده للبشرة؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا المقال.



ما هو علاج البشرة بالضوء الأحمر؟

علاج البشرة بالضوء الأحمر



إنه مزيج من الصمام الأمامي الباعث للضوء (LED)، الذي ينبعث منه ضوء الأشعة تحت الحمراء والحرارة. وتُستخدم فيه أطوال موجات منخفضة من الضوء الأحمر لتنشيط خلايا البشرة وتعزيز الكولاجين والإيلاستين وغيرها من الفوائد... وهذا النوع من الضوء يختلف عن الأشعة البنفسجية القادمة من الشمس، ولا يسبب أي خطر للإصابة بسرطان الجلد أو تلف خلايا البشرة.

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كيف يعمل هذا العلاج؟

كيف يعمل العلاج بالضوء الأحمر؟



يخترق الضوء الأحمر الطبقة العليا من البشرة ليصل الى المستويات العميقة من الجلد، التي تُسمى الأدمة، حيث يوجد فيها الكولاجين والإيلاستين والبروتينات الأساسية الأخرى. فتمتص الخلايا فوتونات الضوء الأحمر وتحولها الى طاقة. وهذه الطاقة المنتجة تحفز بدورها، إنتاج الكولاجين والإيلاستين والأدينوزين ثلاثي الفوسفات، مما يزيد من نسبة الأوكسيجين في البشرة، ويحسن الدورة الدموية في البشرة، ويصلح أنسجة الجلد التالفة. إضافة الى أن للضوء الأحمر قدرة فريدة على التقليل من الالتهابات والبكتيريا.

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أبرز فوائد العلاج بالضوء الأحمر للبشرة

أبرز فوائد العلاج بالضوء الأحمر





التخلص من حب الشباب

العلاج بالضوء الأحمر لعلاج حب الشباب



غالباً ما يكون حب الشباب مصحوباً بقدر لا بأس به من الالتهاب. ويساعد العلاج بالضوء الأحمر على تهدئة وتقليل الاحمرار وتقليل إنتاج الزيت والبكتيريا، وهي من أبرز مسببات حب الشباب، لذلك يعد علاجاً مثالياً خفيفاً لمشكلة حب الشباب.

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مكافحة شيخوخة البشرة

العلاج بالضوء الأحمر لمكافحة التجاعيد



مكافحة شيخوخة البشرة هي أحد أكثر استخدامات العلاج بالضوء الأحمر، نظراً الى العديد من الدراسات التي تؤكد فوائده في هذا المجال. فقد وجدت دراسة أجريت في عام 2019 نشرت في مجلة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، أن العلاج بالضوء الأحمر يزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك في الجلد، مما يساعد في شد البشرة المترهلة والتخفيف من الخطوط الدقيقة وتقليل حجم المسامات الواسعة، وهذا يجعل من علاج البشرة بالضوء الأحمر حلاً مثالياً لإعادة الشباب والحيوية الى البشرة.

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التئام الجروح

العلاج بالضوء الأحمر لالتئام الجروح



يساعد العلاج بالضوء الأحمر في تقليل الندبات والتئام الجروج، من خلال المساعدة في تعزيز الدورة الدموية وزيادة نسبة الأوكسيجين في الجلد. إضافة الى أنه يعزز الاستجابة المناعية الطبيعية ضد عدوى الجلد، مما يقلل من العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

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