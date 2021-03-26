تسريحات شعر أنيقة لمناسبات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - تضيع المرأة أحياناً بين كم هائل من تسريحات الشعر، المرفوعة والمنسدلة، حيث يكون القرار النهائي صعباً في كثير من الأحيان، خصوصاً خلال مناسبات الصيف. فكل امرأة تطمح الى أن تكون إطلالتها مكتملة ومثالية ولافتة للأنظار، بعيداً عن تسريحات الشعر التقليدية والمتشابهة. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر أنيقة وراقية لمناسبات الصيف، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة البوهو

تسريحة البوهو (الصورة من إنستغرام)

تعد تسريحة البوهو إحدى تسريحات الشعر البوهيمية رائعة الجمال، فهي تسريحة أنثوية راقية تلائم مناسبات الصيف، كونها مريحة جداً وأنيقة في الوقت نفسه، وهي ترتكز على الضفيرة الواحدة المنسدلة على كتف واحد. اعتمديها مع الغرة الجانبية المسحوبة الى الخلف على شكل ضفيرة موصولة بالضفيرة الأساسية المنسدلة.

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تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بعناية

تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بعناية (الصورة من إنستغرام)



تعد تسريحة الكعكة المصقولة بعناية أحد أفضل الخيارات لمناسبات الصيف، لأنها تجنبك التعرق وهيشان الشعر الناتج من الرطوبة المرتفعة، من جهة، ومن جهة أخرى تمنحك مظهراً أنيقاً وطلة أنثوية رائعة. اعتمديها مع الفرق الجانبي والغرة المشدودة بعناية الى الخلف.

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تسريحة الويفي الجانبية

تسريحة الويفي الجانبية (الصورة من إنستغرام)



أما إذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر المنسدلة، بإمكانك اعتماد تسريحة الويفي المنسدلة بشكل جانبي، فهي أنيقة جداً وحالمة، وتبرز جمال شعرك وحيويته. اعتمديها مع الفرق الجانبي، واتركي الغرة منسدلة من جهة، ومسحوبة وراء الأذن من جهة أخرى.

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تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المزينة باللؤلؤ

تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المزينة باللؤلؤ (الصورة من إنستغرام)



لا يمكن لتسريحات ذيل الحصان، بمختلف أشكالها، أن تغيب عن المناسبات، وخصوصاً في الصيف، لا سيما أنها تسريحات شعر مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. اعتمدي هذا الصيف، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الفوضوية، وزينيها بمشابك اللؤلؤ، التي تعد أحد أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً.

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تسريحة الكيرلي مع الغرة المسحوبة

تسريحة الكيرلي مع الغرة المسحوبة (الصورة من إنستغرام)



إنها تسريحة كلاسيكية أنيقة، وهي ملائمة جداً لمناسبات الصيف، خصوصاً أنها تريحك من الخصل المتطايرة على الوجه، كونها ترتكز على الغرة المسحوبة بشكل جانبي الى الخلف، فيما تبقى تكون منسدلة من الخلف، واحرصي على إضافة أكسسوار قماشي ناعم لإضفاء لمسة مميزة الى إطلالتك.

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