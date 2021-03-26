إطلالات كاجوال للأمهات من سلمى رشيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - تعتمد الكثيرات من النساء على ارتداء الأزياء الكاجوال المناسبة لمظهرهن اليومي والمنسقة بأساليب بسيطة بأسلوب نجماتهن المفضلات، ولأن الفنانة المغربية، سلمى رشيد، تمتلك شعبية واسعة في الدول العربية، وذلك يَبْرُزُ من تخطي عدد متابعيها على انستغرام ٨ ملايين شخص، فسوف نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أفكار لأزياء كاجوال تليق بكل أم.



إطلالة رياضية من سلمى رشيد

إطلالة رياضية



لمظهر يومي ناعم ومريح، لا تترددي في اتباع الأسلوب الرياضي في مختلف إطلالاتك، ولتستوحي بعض الأفكار من سلمى رشيد يمكنك أن تتأنقي ببلوزة بنفسجية بدون أكمام مع بنطلون رياضي مطبع برسوم كرتونية لخيار بسيط وأنيق.

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تنسيق القميص بأسلوب عملي

تنسيق القميص بأسلوب عملي



تُعَدُّ القمصان الرسمية من القطع العملية الأنيقة والمواكبة للنساء في مختلف الإطلالات، فإن أردتِ تنسيقها بأسلوب ناعم يليق بمختلف مشاويرك يمكنك اعتماد أفكار سلمى رشيد، التي أطلت بقميص بنفسجي ناعم مع بنطلون أسود بخصر مرتفع وحقيبة من الجلد الأسود، وفي إطلالة بسيطة ومناسبة لجميع النساء ظهرت بقميص أبيض خفيف مع بنطلون من الجينز الأزرق وحذاء رياضي أبيض لإطلالة حيادية، وفي اللوك الثالث ارتدَتْ قميصاً وبنطلوناً باللون الأبيض مع صديري أسود وحقيبة سوداء مطبعة بالألوان المختلفة، لزي مميز وبسيط.

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إطلالات البلوزات البيضاء بأسلوب سلمى رشيد

البلوزات البيضاء بأسلوب سلمى رشيد



تُعَدُّ البلوزات البيضاء من القطع الأنيقة وسهلة التنسيق، ولتعتمديها بأسلوب سلمى رشيد يمكن أن تختاري عدة أفكار؛ حيث نسقت سلمى بلوزة بيضاء مصممة بأسلوب محتشم ومزينة بمطاطات، مع بنطلون من الجينز الأزرق وحذاء بكعب أزرق، واختارت في إطلالة أخرى بنطلوناً واسعاً من الجينز الأزرق مصمماً بصيحة الجينز الممزق مع تيشيرت أبيض وحذاء رياضي ناعم، وتألقت في الإطلالة الثالثة ببلوزة بيضاء عملية مع بنطلون بخصر عالٍ باللون الأزرق الفاقع، وأكملت اللوك بحقيبة بنية وحذاء بكعب شفاف.

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تنسيق بنطلون الجينز للخريف

بنطلون الجينز للخريف



بنطلون الجينز من القطع المواكبة لمختلف خطوط الموضة في جميع المواسم، وللخريف تزينت سلمى رشيد ببنطلون الجينز الأزرق مع تيشيرت أسود برسوم كرتونية ومعطف من الصوف باللون البيج، وسرحت شعرها بربطة فوشيا مع الشعر المرتفع.

تحرص سلمى رشيد على مواكبة خطوط الموضة البسيطة والمناسبة لجميع الفتيات العربيات، وتشارك معظم إطلالاتها البسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لذا نلهمك اليوم من وحي حسابها على انستغرام عدة أفكار لأزياء بسيطة وأنيقة، فاعتمديها في مظهرك اليومي.

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