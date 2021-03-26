12 حيلة تعتمدها صوفيا فيرغارا لترتدي الجينز الممزق



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - هي نجمة كولمبية الأصل وتعيش في الولايات المتحدة عرفناها في أفلام هوليوودية كثيرة، وقد أطلقت مؤخراً ماركتها الخاصة بسراويل الجينز باسم sofi jeans.

تتميز ماركتها بأنها تراعي كافة الأجسام فلقد تم تصميم الجينزان من قياس صفر ليصل الى قياس 22 فالجينز الجيد والأنيق لن يكون حكراً بعد اليوم على ذوات الأجسام النحيفة.

كيف ترتدي صوفيا فيرغارا الجينز الممزق؟

ما يلفتنا في طريقة ارتدائها الدنيم انها ترتدي بطريقة أنيقة مع ان طابع الجينز الممزق هو بوهيمي ورياضي ولكنها تنسقه بعناية مع قطع راقية ليواكب جميع المناسبات، فهي قادرة بالجينز نفسه أن تذهب الى العمل أو تتسوق أو تذهب في رحلة سفاري أو حتى تلبي مناسبة غداء أو عشاء مع الأصدقاء، فالسرّ يكمن في التفاصيل اي الأكسسوارات التي تدخلها صوفيا الى اللوك ليتماشى مع كل مناسبة تحضرها.

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اليك 12 إطلالة ظهرت فيها صوفيا فيرغارا بالجينز الممزق ونجحت فيها:





ارتدت صوفيا بلوزة بودي شفافة بأكمام طويلة مع سروال من الدنيم الأزرق القاتم وقد ثنت اطرافة وارتدته مع حذاء سنيكرز رياضي فضي وحملت حقيبة bucket bag جلدية سوداء على شكل cross body . ووضعت نظارات كبيرة دائرية بنية.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



ظهرت صويا بلوك عملي مع كنزة من الصوف الواسع الرمادي بقصة غير متساوية الطول ونسقتها مع الدنيم الممزق الواسع وانتعلت حذاء "مول" من غوتشي باللون الفضي واعتمرت قبعة بايسبول.

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الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



ظهرت صوفيا تتجول مع كلبها باناقة فلقد ارتدت التوب السوداء مع الجينز الممزق وانتعلت صندل من نوع ودج من القش بكعب عالي وقد حملت حقيبة من غوتشي.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



لعل صوفيا فيرغارا هي الأخبر بارتداء الجينز الممزق وتحويله من الطراز العملي الى الأنيق فلقد ارتدت بلوزة منسدلة الأكمام بتخريم عند الصدر مع حقيبة سوداء من طوم فورد وفاجأتنا بصندل من البلكسي الشفاف الأنثوي.

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الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



صحيح أن الأسود يليق بها ولكنها تتألق بألوان النيود فلقد ظهرت صوفيا بكنزة خردلية مع كارديغان واسع طويل يغطي جينزها الممزق وأخفت عينيها بنظارات كبيرة وقد حملت حقيبة من فندي كبيرة الحجم.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



نسقت صوفيا الكنزة من نوع tie dye باللونين الرمادي والأسود مع الجينز وحملت حقيبة ميني مع سلسال طويل من شانيل

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



ارتدت صوفيا الجينز الممزق والمرقع بقصة قصية تمتد الى فوق الكاحل مع صندل مفتوح platform wedge وحملت حقيبة تسوق ضخمة من شانيل.

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الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



اختارت صوفيا سروال الدنيم الممزق الأسود والمطرز بحبيبات كريستال مع بلوزة قطنية سوداء وصندل T STRAP وحقيبة تسوق كبيرة من شانيل.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



أكثر ما نحبه في صوفيا ارتداؤعا لقطع من الأزياء مراراً فلقد ارتدت البلوزة السوداء نفسها وكررت الحذاء نفسه باستثناء الذي اختارته باللون الباهت فبدت إطلالتها مختلفة مع هذا التغيير البسيط.

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الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



ارتأت صوفيا الظهور بإطلالة كحلية تتألف من دنيم قاتم وكنزة كحلية ولكنها كسرت اللون مع حذاء ذهبي Open toe shoes وحقيبة بيج. متوسطة الحجم.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



عاودت صوفيا ارتداء هذه التوب المنسدلة الأكمام مع جينز ممزق وحقيبة bucket سبق وظهرت فيها مع صندل ودج باللون البيج.

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الصور من حسابها الرسمي على انستغرام



هو اللوك الأكثر أناقة بالدنيم الممزق والذي اعتمدته النجمة فلقد اختارت بلوزة رقيقة بيضاء بياقة سبعة مع دنيم ممزق وتدثرت بمعطف بيج انيق على كتفيها وانتعلت صندلاً أيقونياً من yves saint Laurent.

الصور من حسابها الرسمي على انستغرام

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