كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - قامت ثورة في العامين الماضيين، في عالم حقائب اليد النسائية، تمردت الموضة على الشكل المرغوب فيه والعملي والمعتاد، والحجم المناسب لحمل كل شيء، والطريقة التقليدية لحمل الحقيبة، وأعيد اختراع الحقائب مرة أخرى، تعرفوا معنا على جديد موضتها وعلى أجمل موديلات شنط موضة 2021.



تصاميم عائد من الخمسينات والستينات:

تصاميم عائد من الخمسينات والستينات



الأشكال الهندسية المغطاة بالجلد الطبيعي التي تملئ أرفف المحلات من حولنا، تذكرنا بالحقائب التي اعتادت الجميلة فاتن حمامة الظهور بها في أفلامها، وهي باقة من الحقائب المستديرة والمربعة وتمتاز بأقفالها الذهبية المعهودة، قطعة من الماضي تندمج مرة أخرى مع حياتنا.

تابعي المزيد: موضة الأحذية العملية لربيع 2021



ألوان عام 2021:

الحقيبة متناهية الصغر إكسسوار للحزام في 2021



على رأسها موديلات شنط برغندي اللون، تضم موضة هذا العام العديد من الألوان التي تهدد عرش الألوان المحايدة كلها، ألوان جريئة وزاهية ودرجات قوية من الأحمر والأزرق والروز والأصفر، تحتل مقدمة نافذات العرض، بعد أن كانت تباع منها قطعة وحيدة وسط مئات القطع من العسلي والرمادي والبيج والأسود والبني، وخلافها من الألوان المضمونة والمعتادة.

تابعي المزيد: صيحة الأحذية البيضاء لربيع 2021



حقائب الجيب أو الحقائب متناهية الصغر:

موضة الحقائب متناهية الصغر لازلت مستمرة



موضة عام 2020 التي اصبحت ضرورة عروض الأزياء وفي دولاب كل فتاة، وهي حقائب صغيرة قد لا تسع سوى العمل النقدية في بعض الأحيان، وفي ألب الأحيان تستعمل كاكسسوار في الحزام الجلدي، وهي من علامات الموضة في عامنا الحالي، خاصة مع أحزمة الوسط العالية.

أكبر أحجامها قد تكون له قيمة عملية، مثل حمل الهاتف أو السماعات اللاسلكية والمفاتيح والنقود، إلا أنها لا تعتبر حقيبة كافية لتخرجي بها في يوم طويل مثلًا أو دوام عمل.

تابعي المزيد: اكسسوارات رائعة لتقدميها في يوم الام



الحقائب البلاستيكية الشفافة:

الأشكال الهندسية موضة في حقائب هذا العام



موضة قديمة تعود بشكل مختلف وبألوان الباستيل الناعمة وخامات من السليكون المقوى إلى قوام الجيلي، وهي حقائب ظهر صغيرة لا تسع أكثر من جهاز لوحي، كما لازالت الموضة البلاستيك الشفاف مستمرة مع اضافات من أشكال لامعة أو خرز وأحجار عاكسة للضوء.

تابعي المزيد: افضل أحذية للسفر موضة 2021