تنسيقات للمحجبات من سعاد سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - أعلنت الفنانة الكويتية، سعاد سليمان، المعروفة باسم "سعودة"، عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي في بداية عام 2021، وذلك بعدما نشرت عدة صور لإطلالاتها المحتشمة عبر حسابها على "انستغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لأزياء محتشمة وأنيقة يمكنكن اعتمادها في إطلالاتكن المختلفة اليومية.



تنسيق اللون الأبيض والأسود

تنسيق اللون الابيض والاسود من سعاد سليمان



رغم ظهور ألوان كثيرة ورواجها في صيحات الموضة، فإنه يبقى للون الأسود والأبيض مكانة خاصة في قلب المرأة تحديداً عند تنسيقهما معاً إلى جانب الحجاب، ومن وحي سعاد سليمان يمكنك التأنق بقميص باللون الأسود مصمم بأكمام بيضاء مع بنطلون أسود واسع وحجاب وحذاء رياضيين باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحقيبة حمراء ومكياج مرتكز على درجات اللون الزهري.

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تنسيقات حيادية للعمل من سعاد سليمان

تنسيق عملي حيادي من سعاد سليمان



الألوان الحيادية من التنسيقات الناعمة والمحايدة التي يسهل تنسيقها مع أزياء المحجبات في مختلف الإطلالات، لذا ارتدَتْ سعاد سليمان في تنسيق عملي ناعم قميصاً وبنطلوناً وحجاباً باللون الأسود مع معطف بدون أكمام مصمم باللون البيج، وزينت اللوك بساعة سوداء واكسسوارات ذهبية مع خواتم مختلفة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقميص من الجينز الأزرق مع حجاب وحذاء باللون الأسود، وزينت مظهرها بحقيبة ضخمة باللون البيج لزي مميز.

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إطلالة كلاسيكية بالمعطف الكاروهات

صيحة الكاروهات للمحجبات



تتميز أزياء الكاروهات بأناقتها الكلاسيكية وملاءمتها لمختلف الإطلالات، فهي من القطع التي لا تختفي موضتها على مدار العام، ويمكن للمحجبات استيحاء إطلالة سعاد سليمان بتنسيق معطف طويل بكاروهات اللون الأحمر والأبيض مع بلوزة بنفسجية وحجاب باللون البيج وبنطلون من الجلد البني، وأكملت اللوك بحقيبة مطبعة لليد ومكياج خليجي مرتكز على اللون البني والأحمر.

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القميص الواسع باللون الأبيض من سعاد سليمان

القميص الواسع للمحجبات



في إطلالة محتشمة ومناسبة للأجواء الحارة للدول الخليجية، اختارت سعاد سليمان قميصاً واسعاً وطويلاً باللون الأبيض المزين باللون الأحمر والأزرق في الجزء العلوي مع بنطلون أسود ناعم وحذاء رياضي ملون، وأكملت اللوك بحجاب رمادي وحقيبة من الجلد الأسود لزي بسيط ويومي مناسب للنساء الخليجيات.

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