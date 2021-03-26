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موديلات بالطو رجالي 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - مع بداية كل موسم تظهر بعض صيحات الموضة وصيحات أخرى تستمر من المواسم الماضية، وفي فصلي الخريف والشتاء يريد الكثيرون معرفة صيحات موضة البالطو والمعطف الخاصة بالموسم، ومن خلال الأسطر القادمة سنتعرف إلى البالطوهات الرائجة للرجال في ٢٠٢١.


البالطو العسكري:

البالطو العسكري موضة رائجة بين الشباب


في الفترة الأخيرة في عالم الموضة أصبح القماش المموه العسكري والزيتي من الخامات الأكثر شيوعاً في الاستخدام بالجواكت والبالطوهات والبناطيل.
وفي ٢٠٢١ لا يزال البالطو العسكري موضة رائجة خاصة مع إضافة غطاء رأس بالفرو معه، وهو مناسب للإطلالات الكاجوال أو العمل الصباحية.
كما أن خامته التي تتحمل الأمطار والأتربة تجعله عملياً ومفضلاً لدى الكثير من الرجال.

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البالطو المنفوخ

الباطو المنفوخ مناسب للإطلالات الرياضية المصدر ASOS DESIGN.png
الباطو المنفوخ مناسب للإطلالات


أيضاً من الصيحات التي انتشرت في المواسم الماضية ولا تزال منتشرة في عام ٢٠٢١ هي الجواكيت والبالطوهات المنفوخة، وفي البداية ظهرت الجواكيت بهذا الشكل، ولكن بعد ذلك بدأت البالطوهات المنفوخة أيضاً في الظهور ضمن مجموعات الخريف والشتاء.
ومن مميزات هذا البالطو أن خامته واقية من المياه ما يجعله مناسباً مع أجواء الشتاء والأمطار، وهو مناسب للإطلالات الكاجوال والرياضية.


البالطو الـ Duffle:

البالطو الـ Duffle مناسب للاجواء الباردة والممطرة المصدر حساب انستجرام carlos_domord.png
البالطو الـ Duffle مناسب للاجواء الباردة


هذا النوع من البالطوهات كان يسمى الواقي من المطر لأنه في الماضي كان يستخدم من قبل البحارة، وطلاب المدارس ليقيهم من البرد والأمطار، حيث يتميز بشكل أزراره المميزة، إلى جانب أنه مريح ويصنع من خامات تبعث على الدفء.
وهو مناسب للإطلالات الكاجوال والرسمية على حد سواء.

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البالطو الـ Trench:

الـ trench من البالطوهات المناسبة للأجواء الممطرة لخامته الواقية من الماء المصدر حساب انستجرام borasification.png
الـ trench من البالطوهات المناسبة للأجواء الممطرة


البالطو الـ Trench أو الخاص بالأمطار بدرجات البني والبيج والزيتي أيضاً من البالطوهات الرائجة في ٢٠٢١، وهو أيضاً من البالطوهات المناسبة للإطلالات الكاجوال والسمارت كاجوال كما أن خامته واقية من الماء ومناسب للأجواء الممطرة.


البالطو ذو الحزام:

البالطو ذو الحزام يتناسب مع الإطلالات الرياضية المصدر حساب انستجرام yanggeng88.png
البالطو ذو الحزام يتناسب مع الإطلالات الرياضية 


وأخيراً من البالطوهات التي يرشحها الكثيرون من خبراء الموضة للرجال في عام ٢٠٢١ هو البالطوهات بمختلف أشكالها التي تناسب الإطلالات الرسمية، كما يعتمده البعض مع الإطلالات الرياضية كنوع من استخدام التناقضات الذي يعتبر اتجاهاً حديثاً في الموضة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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