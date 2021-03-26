موديلات بالطو رجالي 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 07:46 مساءً - مع بداية كل موسم تظهر بعض صيحات الموضة وصيحات أخرى تستمر من المواسم الماضية، وفي فصلي الخريف والشتاء يريد الكثيرون معرفة صيحات موضة البالطو والمعطف الخاصة بالموسم، ومن خلال الأسطر القادمة سنتعرف إلى البالطوهات الرائجة للرجال في ٢٠٢١.



البالطو العسكري:

البالطو العسكري موضة رائجة بين الشباب



في الفترة الأخيرة في عالم الموضة أصبح القماش المموه العسكري والزيتي من الخامات الأكثر شيوعاً في الاستخدام بالجواكت والبالطوهات والبناطيل.

وفي ٢٠٢١ لا يزال البالطو العسكري موضة رائجة خاصة مع إضافة غطاء رأس بالفرو معه، وهو مناسب للإطلالات الكاجوال أو العمل الصباحية.

كما أن خامته التي تتحمل الأمطار والأتربة تجعله عملياً ومفضلاً لدى الكثير من الرجال.

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البالطو المنفوخ

الباطو المنفوخ مناسب للإطلالات الرياضية



أيضاً من الصيحات التي انتشرت في المواسم الماضية ولا تزال منتشرة في عام ٢٠٢١ هي الجواكيت والبالطوهات المنفوخة، وفي البداية ظهرت الجواكيت بهذا الشكل، ولكن بعد ذلك بدأت البالطوهات المنفوخة أيضاً في الظهور ضمن مجموعات الخريف والشتاء.

ومن مميزات هذا البالطو أن خامته واقية من المياه ما يجعله مناسباً مع أجواء الشتاء والأمطار، وهو مناسب للإطلالات الكاجوال والرياضية.



البالطو الـ Duffle:

البالطو الـ Duffle مناسب للاجواء الباردة



هذا النوع من البالطوهات كان يسمى الواقي من المطر لأنه في الماضي كان يستخدم من قبل البحارة، وطلاب المدارس ليقيهم من البرد والأمطار، حيث يتميز بشكل أزراره المميزة، إلى جانب أنه مريح ويصنع من خامات تبعث على الدفء.

وهو مناسب للإطلالات الكاجوال والرسمية على حد سواء.

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البالطو الـ Trench:

الـ trench من البالطوهات المناسبة للأجواء الممطرة



البالطو الـ Trench أو الخاص بالأمطار بدرجات البني والبيج والزيتي أيضاً من البالطوهات الرائجة في ٢٠٢١، وهو أيضاً من البالطوهات المناسبة للإطلالات الكاجوال والسمارت كاجوال كما أن خامته واقية من الماء ومناسب للأجواء الممطرة.



البالطو ذو الحزام:

البالطو ذو الحزام يتناسب مع الإطلالات الرياضية



وأخيراً من البالطوهات التي يرشحها الكثيرون من خبراء الموضة للرجال في عام ٢٠٢١ هو البالطوهات بمختلف أشكالها التي تناسب الإطلالات الرسمية، كما يعتمده البعض مع الإطلالات الرياضية كنوع من استخدام التناقضات الذي يعتبر اتجاهاً حديثاً في الموضة.

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