20 ٪ من متعافي كورونا يعانون من أعراض جديدة.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهر تقرير حديث أن ما يقرب من 20 ٪ من إجمالي مرضى كورونا المتعافين قد طور لديهم أمراض جديدة بعد خروجهم من المستشفى، فعلى الرغم من بدء العديد من دول العالم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أنه لا يزال الخوف وفرص الإصابة بالعدوى باقية، لتضاف الكثير من المشاكل إلى الموجودة بالفعل فكشف تقرير حديث أن معظم المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع كورونا لم يتعافوا تمامًا حتى بعد خمسة أشهر من خروجهم من المستشفى.

وبحسب التقارير، كشف الباحثون أن معظم المرضى المتعافين عانوا من الآثار السلبية للعدوى على صحتهم البدنية والعقلية، وفقًا لما ذكر موقع thehealthsite.

الأمراض المزمنة التي عانى منها مرضى كورونا

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل 1077 مريضًا بكورونا خرجوا من المستشفيات بين مارس 2020 ونوفمبر 2020، وتقول تقارير الدراسة أن معظمهم لم يتعافوا تمامًا وعانوا من أمراض جديدة، وأضافت الدراسة أن معظم هؤلاء المرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى مثل الربو والسكري، كما اشتكى المرضى من قلق شديد واكتئاب.

وقال الباحثون إن نتائجهم أظهرت عبئًا كبيرًا من الأعراض، ومشاكل الصحة العقلية والجسدية، ودليل على تلف الأعضاء بعد خمسة أشهر من الخروج من كورونا، مشيرين إلى أن بعض المضاعفات الصحية الأخرى التي عانى منها المرضى المتعافون كانت - ضعف الوظيفة الإدراكية، وانخفاض قدرة الدماغ على العمل (والذي يطلق عليه أيضًا ضباب الدماغ).

وأضحوا أن هناك بعض الأعراض التي قد يتعرض لها مرضى كورونا الذين تعافوا، مشيرين إلى أن هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير بعض الأمراض الأخرى أيضًا ولكن يجب الانتباه لهاعندما تظهر بين المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم من كورونا، وهي كما يلي:

-آلام العضلات الحادة

يمكن أن يكون مقلقًا إذا كان الشخص يعاني من آلام حادة في العضلات لفترة طويلة، فيجب على المرضى الذين تم شفاؤهم بشكل خاص من كورونا التحقق مما إذا كانوا يعانون من آلام عضلية مستمرة.

-التعب الشديد

التعب هو عرض مهم للغاية يمكن أن يشير إلى تكرار كورونا بين أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من عدوى الفيروس.

-فقدان الذاكرة قصير المدى

يمكن أن يعاني المريض المتعافي أيضًا من مشاكل كبيرة في فقدان الذاكرة، استمر في التحقق عن كثب من هذه الأعراض بالذات لأنها قد تصبح قاتلة لعدد قليل.

-نقص في قوة الذاكرة

قد يعاني الشخص أيضًا من بطء قوة الذاكرة بعد علاج كورونا قد تتأثر قوة تفكير الشخص أيضًا.

وبخلاف جميع الأعراض المذكورة أعلاه، قد يعاني المرء أيضًا من آلام في الجسم، وصداع مزمن، ومشاكل في التنفس .