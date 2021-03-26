إطلالة شتوية أنيقة لـ درة بالبالطو الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بإطلالة شتوية أنيقة ظهرت الفنانة التونسية دُرة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة مرتدية بنطال جينز وهايكول أسود منسقة معهما بالطو باللون الأبيض، ومنتعلة حذاء شتوي عالي من اللون الأسود.

ولإضفاء لمسة من الأناقة على الإطلالة حملت درة حقيبة سوداء كبيرة من أحدس الصيحات، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف .

ومن الناحية الجمالية تعمدت إبراز جمالها الطبيعي بوضع لمسات بسيطة من المكياج.

وتسارك الفنانة درة في مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.