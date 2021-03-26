9 أطعمة احرص على تناولها إذا كنت تعاني من حموضة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد يعاني الكثير من الأشخاص من حموضة المعدة خاصة بعض تناول الوجبات الدسمة أو الحارة، وهي من أعراض الارتجاع الحمضي الذي يحدث بسبب ملامسة حمض المعدة للمريء، ما يؤدي إلى تهيج وآلام المعدة.

لذا نذكر لكم أهم الأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنت تعاني من حموضة المعدة، نكشفها لكم وفق ما أوضح موقعا "healthline" و"food.ndtv".

- الخيار والبروكلي:

من الخضروات الخضراء منخفضة الدهون والسكر بشكل طبيعي، إذ ينصح بتناولها لأنها تساهم على التخلص من حموضة المعدة.

- الزنجبيل:

له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، فهو يعتبر كعلاج طبيعي فعال للحموضة المعوية وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يمكنك إضافة جذور الزنجبيل المبشور أو المقطّع إلى الوصفات أو العصائر أو شرب شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.

- دقيق الشوفان:

من الأطعمة التي يفضل تناولها في وجبة الإفطار، وهو عبارة عن حبوب كاملة ومصدر ممتاز للألياف الطبيعية الغذائية التي تساعد في تخفيف حموضة المعدة، والارتجاع الحمضي.

- الحليب:

إذا كنت تعاني من الحموضة الشديدة بعد تناول وجبة دسمة أو حارة، يوصي بتناول كوبا من الحليب، حيث سيساعدك على تهدئة الحموضة وذلك بسبب محتواه العالي من حمض اللاكتيك.

- الموز

يساعد الموز على تخفيف الحموضة، ويتناسب مع هؤلاء الذين يعانون من الارتجاع الحمضي، ولهذا فإن إضافة الموز إلى النظام الغذائي يساعد على الوقاية من المشكلات الهضمية.

- الفواكه غير الحمضية:

يعد البطيخ والموز والتفاح والكمثري من الفواكه غير الحمضية، التي تساهم في تهدئة حموضة المعدة، والتقليل من الإصابة بارتجاع المريء.

- الدجاج:

الدجاج من الأطعمة الغنية بالبروتينات، فتساعد بشكل كبير في الحد من أعراض الحموضة، والتقليل من احتمالية ارتجاع ما في المعدة إلى المريء، ويمكنك تناولها مشوية أو مسلوقة.

- الزبادي:

له تأثير مهدئ على المعدة، نظرا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من أنواع البكتيريا الجيدة التي تعزز مناعة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد للبروتينات، فيحسن قدرتك على الهضم ويمنع الحموضة.

- بذور الكمون

تعمل بذور الكمون كمعادل للأحماض، فهي تساهم في تسهيل عملية الهضم وتهدئة الشعور بالحموضة، وذلك عن طريق سحق بعض بذور الكمون المحمص، وإضافتها إلى كوب من الماء، أو نقع ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء المغلي، ثم تناولها بعد كل وجبة.