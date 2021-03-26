كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 04:37 مساءً -

تفضل الكثير من السيدات اعتماد مجوهرات اللؤلؤ في إطلالتهن، إذ تمنحهن قدراً من الأناقة والجاذبية، وتضفي عليهن فخامة وسحراً خاصاً.

وتحتل مجوهرات اللؤلؤ موضة صيف 2021، وتحديداً التي تتسم بالحداثة والعصرية، وتمنح من يرتديها مظهراً جذاباً وعصرياً.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة مجوهرات لؤلؤ للمرأة الناعمة موضة صيف 2021، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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مجوهرات لؤلؤ للمرأة الناعمة موضة صيف 2021

أقراط من تيفاني أند كو Tiffany & Co

أقراط من تيفاني أند كو Tiffany & Co



إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق وجذاب لأقراط اللؤلؤ بين موديلات الأقراط لتناسب المرأة الناعمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co، لأقراط ربط الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، ولؤلؤ البحر الجنوبي، مصمم ليكون مريحاً وسهل الارتداء.

ويمكنك تنسيق هذا القرط الأنيق مع قطع أخرى من المجوهرات من نفس التكوين، لحضور سهرة مسائية أنيقة أو مناسبة اجتماعية كبيرة، وتظهرين بإطلالة فخمة وساحرة.

خاتم من بولغاري Bvlgari

خاتم من بولغاري Bvlgari





لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية تناسب السهرات للمرأة الناعمة، قدمت ماركة بولغاري Bvlgari عدة تصميمات جذابة من المجوهرات الراقية المرصعة باللؤلؤ، أعجبنا منها هذا التصميم الجذاب، لخاتم ديفاز دريم من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، ومرصع بعرق اللؤلؤ والألماس المرصوف.

وتصميم هذا الخاتم مستوحى من الأناقة الأنثوية والجاذبية الساحرة، ويتسم بجوهره الأنثوي الأنيق، حيث تم نحت الخاتم بروعة رخام حمامات كاراكلا والمنحنيات الحسية للفسيفساء على شكل مروحة، مما يعكس جوهر الجمال الإيطالي.

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خاتم من غوتشي Gucci

خاتم من غوتشي Gucci





إذا كنت تتمتعين بشخصية أنثوية ناعمة، وتبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الخواتم التي يدخل في تركيبها اللؤلؤ، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من غوتشي Gucci، لخاتم مصنوع من الذهب الأصفر، ومرصع باللآلئ الزجاجية البيضاء، على شكل زهرة.

وأهم ما يميز تصميم هذا الخاتم أنه مصنوع من مواد مضادة للحساسية، ويسهل تنظيفه بقطعة قماش ناعمة وتخزينه بشكل منفصل، كما أن اللآلئ الزجاجية البيضاء تضيف إحساساً بالرقي والفخامة.

خاتم من كارتييه Cartier

خاتم من كارتييه Cartier





إذا كنت من عشاق مجوهرات اللؤلؤ الناعمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من كارتييه Cartier، لخاتم من مجموعة «ليزوازو ليبيري»، من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، والمزين بحجر عرق اللؤلؤ الرمادي والزمرد وخرز من الياقوت الأحمر، ومرصع بقطع الألماس الصغيرة.

سوار من شانيل Chanel

سوار من شانيل Chanel





إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومميزة، وتبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الأساور الناعمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ماركة شانيل Chanel ، لسوار من مجموعة Eblouissante، مصممٍ من الذهب الوردي، ومرصع بالألماس واللؤلؤ الوردي.

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