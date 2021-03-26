كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 04:37 مساءً -

لا تعتبر صيحة قلادات التشوكر جديدة من نوعها، لكن عاد هذا التصميم ليلقى انتشاراً واسعاً الفترة الماضية واعتبرته الفاشينيستا وفتيات الموضة قطعة مكملة لإطلالتهن، ولا يمكن الاستغناء عنها في مجموعة إكسسواراتهن، خاصة إذا كنت تبحثين عن إطلالة عصرية وفريدة من نوعها.

لذلك، نضع بين يديك اليوم مجموعة من أحدث إصدارات أهم دور المجوهرات العالمية لموديلات قلادات تشوكر من أهم الماركات والتي تعتبر آخر موضة 2021.

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موديلات قلادات تشوكر من أهم الماركات موضة 2021

تشوكر من ألكساندر ماكوين Alexander Mcqueen

تشوكر من ألكساندر ماكوين Alexander Mcqueen

اخترنا لك هذا التشوكر النحاسي الفريد الذي أصدرته علامة ألكساندر ماكوين Alexander Mcqueen مؤخراً، عقد من النحاس الأصفر الممزوج باللون الفضي، مع إبزيم لوبستر للإغلاق يساعدكِ على التحكم بطول السلسلة.

تضفي هذه القطعة على إطلالتك العملية أناقة عالية خاصة إذا أضفتِ إليها بعض السلاسل الأخرى بلمسة عصرية، الإطلالة المفضلة لدى الفاشينيستا.

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تشوكر من باكو رابان Paco Rabanne

تشوكر من باكو رابان Paco Rabanne





إذا كنتِ تبحثين عن مكملات لإطلالتك في ثياب العمل فعليك اقتناء عقد Eight من باكو رابان Paco Rabanne الذي سيبدو رائعاً للغاية فوق قميص العمل.

قطعة مصنوعة من النحاس الأصفر الذهبي، بتصميم على شكل وصلات دائرية تعطي شعوراً بالأناقة والبساطة على الرغم من الأبعاد الكبيرة منها.

تشوكر من برادا Prada

تشوكر من برادا Prada





أطلقت برادا Prada مجموعتها من المجوهرات والإكسسوارات لموضة 2021، من ضمنها هذا التشوكر المستوحى من أعمال الفن المعاصر، فتتميز برادا من خلال تصميماتها المبنية بذكاء وثقة كما نرى في هذه السلسلة الذهبية. يتميز بإبزيم لوبستر للإغلاق وشعار برادا ذهبي اللون في الوسط.

قطعة فريدة ضمن مجموعة مجوهراتك.

تشوكر من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

تشوكر من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana





بتصميم من السلاسل المكتنزة المتداخلة أصدرت دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana هذا التشوكر، عقد من اللون الذهبي بزخارف كريستالية براقة، وإبزيم يحمل علامة الدار يحتّم عليك اقتناءها، ولأننا نهتم بإطلالتك المميزة في مناسباتك الخاصة، نقدم لك هذه التحفة الفريدة البراقة التي تعبر عن شخصيتك القوية المحبة للتميز

تشوكر من سواروفسكي Swarovski

تشوكر من سواروفسكي Swarovski





اخترنا لك الخليج 365 من علامة سواروفسكي Swarovski هذا التشوكر الجديد الرائع من مجموعة Angelic All-Around الأكثر مبيعاً. تتميز هذه القطعة بصف من الكريستالات المستديرة الشفافة والبافيه، وعقد مطلي باللون الذهبي ويسهل مزجه ومطابقته مع قطع أخرى من مجموعة مجوهراتك. قطعية مثالية لاقتنائها أو لتقديمها كهدية.

تشوكر من ديور Dior

تشوكر من ديور Dior





لإطلالتك اليومية الأنيقة تقدم لك ديورDior هذه القلادة ذات التصميم البسيط، من مجموعة Danseuse Etoile مصنوعة من المعدن المطلي بالذهب يتوسطها علامة الدار CD، بالإضافة إلى إبزيم يسهل عليك التحكم بطول القلادة، لمظهر عصري أكثر يمكنك إضافة بعض السلاسل الذهبية الناعمة عليها.

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