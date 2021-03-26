الامارات | صدمت سفينة قاربه.. «محمد» يتشبث بلوح خشبي لأسبوعين في البحر وينجو

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمت سفينة قاربه.. «محمد» يتشبث بلوح خشبي لأسبوعين في البحر وينجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤول إنقاذ، اليوم الجمعة، أن رجلاً إندونيسياً بقي على قيد الحياة بعدما ظل متشبثاً بلوح خشبي لمدة أسبوعين بعدما صدمت سفينة كبيرة قاربه.

وقال كريسنا ماهارتا وهو ناطق باسم وكالة البحث والإنقاذ في بالي إن محمد كارتويو (18 عاماً) كان يبحر مع ستة صيادين آخرين قبالة بالي عندما دمر قاربه بعدما تعرض لاصطدام قوي من جانب ما يبدو أنها عبارة.

وأضاف كريسنا أن صيادين أنقذوا كارتويو الثلاثاء الماضي من المياه قبالة جزيرة سولاويسي بينما كان متشبثاً بلوح خشبي من القارب.

وتابع: «الصيادون الآخرون ظلوا على سطح المياه بالتشبث بما تبقى من القارب ولكن كارتويو قال إنهم بدأوا يغرقون واحداً تلو الآخر».

وذكر أن كارتويو لا يتذكر بوضوح متى وقعت الحادثة، ولكنه يعتقد أنها كانت في التاسع من مارس. ولفت إلى أنه عثر على صياد آخر ميتاً ولايزال الخمسة الآخرين مفقودين.

وقالت إريكا بوتري شقيقة كارتويو لوسائل الإعلام المحلية إن شقيقها كان يعيش على شرب مياه البحر.

وأضافت أن قارب الصيد «إنداه ماجو بيرساما» أبحر من أحد موانئ جاكرتا قبل ثمانية أشهر وعلى متنه 18 شخصاً بينهم كارتويو.

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