هل ستحتاج لقاحات كورونا إلى تحديث منتظم مثل مصل الإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تحتاج لقاحات الإنفلونزا إلى التقييم كل عام للتأكد من بقائها فعالة ضد فيروسات الإنفلونزا الجديدة، ومن المتوقع أن ينطبق الأمر نفسه على لقاحات كورونا، وهو ما حاول باحثون إثباته، حيث توقعوا أنه في حين أن الوباء مستمر، فإن اللقاحات ستحتاج إلى تحديث منتظم، بحسب ما ذكر موقع medicalxpress.

وتعد فيروسات الإنفلونزا بارعة في التهرب من جهاز المناعة البشري، وتخضع لمثل هذه التغييرات السريعة بحيث تصبح الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي استجابةً لعدوى أو تطعيم سابق غير قادر على تحييدها، فهذا هو السبب في ضرورة تكرار المهمة المعقدة لتقييم لقاح الإنفلونزا الموسمية وتحديثها كل عام.

وأنتجت الطفرات داخل الفيروس المسبب لكورونا بالفعل عددًا من المتغيرات، بعضها (مثل البديل الجنوب أفريقي) يتهرب جزئيًا من استجابة الجسم المناعية، ونتيجة لذلك، بدأ بعض مصنعي اللقاحات بالفعل في تطوير إصدارات جديدة من لقاحاتهم، ما يجعل هناك توقعات بأن تعكس لقاحات كورونا لقاحات الإنفلونزا في طلب تحديثات منتظمة.

من أجل قياس ما إذا كان من المرجح أن يُظهر الفيروس المسبب لكورونا، على المدى الطويل، قدرة على التهرب المناعي على قدم المساواة مع فيروسات الإنفلونزا، درس علماء الفيروسات في شاريتي التطور الجيني لفيروسات كورونا الأربعة المعروفة حاليًا باسم "البرد الشائع"، فمن المعروف أن هذه الفيروسات التاجية غير الضارة نسبيًا مسؤولة عن ما يقرب من 10% من نزلات البرد الشائعة في العالم وكانت منتشرة لفترة أطول بكثير من الفيروس المسبب لكورونا، يدخلون الخلايا البشرية باستخدام "بروتين سبايك"، وهو بروتين سطحي يمنح الفيروس مظهره (واسمه المميز)، ويشكل أيضًا هدفًا لجميع لقاحات كورونا الحالية.

وتوصل الباحثون إلى أن الفيروسات التاجية المستوطنة تتهرب من جهاز المناعة، تمامًا مثل فيروس الإنفلونزا، ما يستوجب النظر إلى السرعة التي يحدث بها هذا التكيف التطوري.

في هذه الخطوة، حدد الباحثون المعدلات التطورية للفيروسات الثلاثة، بينما تراكم فيروس الإنفلونزا 25 طفرة لكل 10000 نيوكليوتيد (لبنات بناء جينية) سنويًا، تراكمت فيروسات كورونا حوالي 6 طفرات من هذا القبيل في نفس الإطار الزمني. لذلك كان معدل تغير فيروسات كورونا المستوطنة أبطأ بأربع مرات من معدل تغير فيروس الإنفلونزا.

يُقدر حاليًا أن الفيروس المسبب لكورونا يتطور بسرعة أعلى بكثير من سرعة فيروسات كورونا المستوطنة، ويوضح رئيس الدراسة الأستاذ الدكتور جان فيليكس دريكسلر- الباحث في كل من معهد علم الفيروسات أن هذا التغيير الجيني السريع في الفيروس المسبب لكورونا يتسبب في ظهور العديد من المتغيرات الفيروسية في جميع أنحاء العالم، وأن هذا يرجع على الأرجح إلى المعدلات العالية للعدوى التي شوهدت أثناء الجائحة.

وأشار إلى أنه عندما تكون أعداد العدوى عالية جدًا، يكون الفيروس قادرًا على التطور بسرعة أكبر، بناءً على معدلات التطور التي لوحظت في فيروسات كورونا الباردة الشائعة، متوقعًا أن يبدأ فيروس كورونا في التغير بشكل أبطأ بمجرد أن تبدأ العدوى في التلاشي - وهذا يعني بمجرد أن تكون نسبة كبيرة من سكان العالم قد طورت مناعة إما نتيجة للعدوى أو من خلال التطعيم.

ورجح أن لقاحات كورونا ستحتاج إلى المراقبة بانتظام طوال الوباء وتحديثها عند الضرورة، وبمجرد استقرار الوضع، من المرجح أن تظل اللقاحات فعالة لفترة أطول.