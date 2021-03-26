طبيب فيروسات يكشف عن موعد دخول الموجة الثالثة لكورونا وعلاقتها بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انتشرت تحذيرات كثيرة من مخاوف دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد مصر، والتي أطلقت بشكل رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة، بخلاف العديد الأطباء، الذين أكدوا جميعًا أن مصر أصبحت على أعتاب الموجة الثالثة، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.

في إطار ذلك يتوقع الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية والفيروسات، أن تدخل الموجة الثالثة مصر مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنها بدأت في عدد من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي اتخذ بعضها قرارات بالإغلاق على خلفية مواجهة تلك الموجة الجديدة للفيروس المستجد.

وأوضح عز العرب، لـ"الخليج 365"، أن أي طفرة في عداد الإصابة دائمًا ما تحدث مع المناسبات والتجمعات، فمن المتوقع أن يشهد الأسبوعين الأخيرين من شهر شعبان تجمعات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذين الأسبوعين أيضًا هما فترة حضانة الفيروس، متوقعًا أن يشهد الأسبوع الثالث ارتفاعًا في أعداد الإصابة.

وأشار إلى أن المنحنى الوبائي في مصر مازال عرضيًا أي أن أعداد الإصابة اليومية متذبذبة بين زيادة أو نقصان بنسبة 5% بين يوم وآخر، منوهًا إلى أنه حال دخول الموجة الثالثة بالفعل سنشهد زيادة عددية يومية، بفارق 10 % بين اليوم والآخر، أي ارتفاعًا مستمرًا إلى أن تستقر مرة أخرى.

وأشار إلى أن عدد الإصابات الذي تعلنه وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة ما بين 640 أو 660 حالة يعني أن كل مصاب بكورونا ينقل العدوى إلى شخص آخر فقط، بينما حينما تحدث طفرة بزيادة الأعداد فإن كل مصاب سينقل العدوى إلى إثنين أو ثلاثة آخرين.

لم يستبعد عز العرب أن تكون الموجة الثالثة أسوأ من الموجتين السابقتين من حيث الانتشار والمضاعفات، خاصة مع ظهور أكثر من سلالة في بريطانيا وجنوب أفريقيا وأمريكا وفرنسا، منوهًا بأن تلك السلالات أكثر انتشارًا وهو ما يثير مخاوف كثيرة بشأن الموجة الثالثة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حازم خلال تلك الفترة، بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات المطابقة للمواصفات وبطريقة صحيحة، إضافة إلى غلق المنافذ الجوية والبرية والبحرية خاصة وأن هناك مخاوف من القادمين من الخارج، فضلًا عن اتاحة التطعيمات وزيادة نسب المطعمين.