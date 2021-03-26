كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:48 مساءً - مع قدوم الربيع، دائماً ما تمتلئ المواقع التي تُعنى بالجمال، بألوان المكياج المشرقة ورسمات العيون الحيوية، خصوصاً أن غالبية صيحات المكياج الرائجة ينصب التركيز فيها على العيون. فإذا كنت على استعداد للاستمتاع بأجدد اتجاهات المكياج التي تعزز من طاقتك ونشاطك، نرصد لك في هذا المقال مجموعة رسمات عيون ربيعية نابضة بالحياة، تحاكي أبرز صيحات المكياج، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون سموكي بلون الشوكولاته

مكياج عيون سموكي بلون الشوكولاته (الصورة من إنستغرام)



تمنحك ظلال العيون بلون الشوكولاته نظرات دافئة وطلة هادئة، وإشراقة طبيعية، امزجيها مع الظل البرتقالي اللامع على الجفن العلوي وعند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي، وظللي الجفن السفل بظل الشوكولاته نفسه، فهذا المزيج يضيء العين ويجعلها أكثر جاذبية وجمالاً. استخدمي البلاش المشمشي على أعلى الخدين، واعتمدي الشفاه الطبيعية.

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مكياج عيون جريء باللون الأبيض

مكياج عيون جريء باللون الأبيض (الصورة من إنستغرام)



يأخذ اللون الأبيض حيزاً كبيراً ضمن صيحات المكياج لهذا الربيع، خصوصاً أنه لون حيوي ومنعش ويحاكي أجواء الربيع. اعتمديه بأسلوب جريء وخارج عن المألوف، بحيث تستخدمين الكحل الأبيض عند زاويتي العين الداخلية والخارجية لرسم خطوط مستوحاة من شكل السحابة. اعتمديه مع القليل من البلاش على تفاحة الخدين فقط.

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مكياج عيون أخضر نعناعي مع الأيلاينر المجنح

مكياج عيون أخضر نعناعي مع الأيلاينر المجنح (الصورة من إنستغرام)



اجعلي عينيك محط الأنظار هذا الربيع من خلال اعتماد ظل العين باللون الأخضر النعناعي على كامل الجفن العلوي، مع الأيلاينر الأسود على طول خط الرمش العلوي، واجعليه مجنحاً قليلاً عند زاوية العين الخارجية. وأضيئي مدمع العين بالظل اللامع، من ثم حددي العين بالكحل الأخضر الداكن.

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خطوط أيلاينر حادة

خطوط أيلاينر حادة (الصورة من إنستغرام)



تعد خطوط الأيلاينر المتقابلة بلونين مختلفين من أبرز رسمات العيون لربيع 2021، وهي موضة مميزة وجذابة تمنح العيون مظهراً لافتاً. بإمكانك اعتماد الأيلاينر الأخضر والأبيض، لتحديد كامل العين، من مدمع العين امتداداً على خط الجفون العلوية والسفلية انتهاء عند زاوية العين الخارجية.

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مكياج عيون فاتح ولامع

مكياج عيون فاتح ولامع (الصورة من إنستغرام)



المكياج اللامع هو موضة المكياج الأبرز لهذا الموسم، سواء في ما يتعلق بمكياج العيون والشفاه. لذلك، لا تترددي في اعتماد مكياج عيون أنثوي بلمسة لامعة، بحيث تستخدمين ظلال العيون اللامعة بلون فاتح على الجفن العلوي وثنية العين، وابتعدي كلياً عن الأيلاينر، واكتفي بطبقات عدة من الماسكرا.

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