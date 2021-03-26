ماجد المصري يرقص مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده: «شو حلو» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاده، الذي مر عليه عدة أيام، وذلك بحضور زوجته رانيا أبوالنصر، وأيضًا برفقة عدد من أصدقائهما بينهما الإعلامية بوسي شلبي.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور من الحفل، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان ماجد المصري وزوجته وهما يرقصان على أغنية «شو حلو».

إصابة ماجد المصري وزوجته بكورونا

وكان الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، على فترات مختلفة، ففي البداية كانت زوجته، التي أعلنت عن ذلك عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت رانيا وقتها: «عملت مسحة امبارح.. وطلع عندي كورونا.. أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا يارب أنت الشافي المعافي».

وبعد فترة أعلن الفنان ماجد المصري، إصابته أيضًا بفيروس كورونا، ووجهت «رانيا» رسالة لزوجها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعهما معلقة عليها: «ألف سلامة عليك حبيبي إن شاء الله تقوملنا بالسلامة.. دعواتكم».

ماجد المصري وزوجته

تجمع بين الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر قصة حب، فلم تخل مناسبة إلا ويعبر لها عن حبه، إذ وجّه لها رسالة في عيد ميلادها، من خلال صورة عبر حسابه على إستجرام قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك».

وظهر الثنائي في الصورة بملابس صيفية، حيث ارتدت زوجة المصري فستان ستان من اللون الأخضر، وارتدى هو قميصا مشجرا أزرق.