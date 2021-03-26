طريقة عمل سلطة الحمص بعين الجمل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الحمص بعين الجمل من المقبلات الشهية، المليئة بالعناصر الغذائية والمكونات، ما يجعلها ذات مذاق مميز ومختلف، وسط سعي ربات البيوت لطريقة تحضيرها.

وفيما يلي خطوات سهلة لتحضير سلطة الحمص بعين الجمل، على طريقة خبيرة التغذية كارين ظريفة، التي قدمتها في برنامج «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير سلطة الحمص بعين الجمل

- عين جمل.

- الحمص.

- طماطم.

- خيار.

- حمص مسلوق.

- نعناع مجفف.

- جرجير.

- برتقال.

- زبيب.

- جبنة قريش.

- خل.

- زيت زيتون.

- عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير سلطة الحمص بعين الجمل

1- في الخطوة الأولى يتم خلط الجرجير والبرتقال والطماطم والخيار داخل طبق عميق.

2- في الخطوة الثانية يجب إضافة جبن قريش وحمص مسلوق وعين جمل وزبيب إلى الخليط.

3- في الخطوة التالية، يتم إضافة ملعقة كبيرة خل بلسميك، وملعقة كبيرة من زيت زيتون، وملعقة كبيرة من الليمون، بالإضافة إلى رشة ملح وفلفل ونعناع مجفف.