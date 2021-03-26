القاهرة - سمر حسين - يعتبر الكريب من الأكلات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كريب مقلي بالدجاج، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي سفرة».

المكونات

1 نصف كوب حليب.

1 كوب دقيق بيض.

رشة ملح

للحشوة.

2 صدر دجاج.

1 بصل رشائح.

1 كرات.

2 كوب مشروم.

ملح وفلفل.

معلقة صغيرة كمون.

معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

معلقة صغيرة زعتر.

250 جرام جبنة شيدر قطعة واحده.

بيض وبقسماط.

زيت للقلي.

ماء ودقيق.

طريقة عمل كريب مقلي بالدجاج

يشكل على شكل اسطواني

تسوى وحدات الكريب من الجانبين

تحشى بالحشوة مع شرائح الجبنة

تغمر وحدات الكريب في البيض ثم تغمر في البقسماط

تقلي في زيت غزير وساخن

الحشوة

يسخن الزيت على النار ثم يضاف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونها

يضاف البصل والمشروم ونقلب

تضاف التوابل مع الملح والفلفل ونقلب حتى تمام الطهي