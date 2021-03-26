منها «الميلك تشيك».. دراسة تؤكد: هذه المشروبات قد تصيبك بنوبات قلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللجوء إلى استخدام نمط غذائي سيئ من الأسباب المضرة جداً بصحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، لذا يجب الحرص على تناول المشروبات والأطعمة الصحية من الخضروات والفواكه، والابتعاد عن تناول الأشياء التي تؤثر بالسلب على صحة القلب.

تعتبر أمراض القلب من الأمراض المنتشرة بسبب ضغوطات الحياة اليومية وتغيرات النمط الصحي والغذائي، خاصة تناول المشروبات الغنية بالدهون، والتي لها تأثير ضار على صحة القلب والشرايين، نتعرف على أهمها فيما يلي:

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسب عالية من السكر في الصودا، لذا يكون هناك تهديد لصحة القلب بسبب تناولها، حيث أكدت الأبحاث أن المشروبات السكرية قد تتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب وهو السبب الرئيس للنوبات القلبية.

ووفقًا لإحدى الدراسات الحديثة فإن العديد الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية يوميا لديهم مستويات غير طبيعية من دهون الدم التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

القهوة

يعتبر الإفراط في تناول القهوة من الأسباب الضارة على صحة القلب والشرايين، وعلى الرغم من أن تناول فنجان واحد من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب مضاعفات خطيرة في القلب.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن الأفراد الذين يتناولون عدد ستة أكواب من القهوة يوميا أو أكثر يمكن أن يزيدوا نسبة الدهون الموجودة في الدم مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مشروبات الطاقة

الكثير من الأشخاص خاصة الرياضيون يفضلون تناول مشروبات الطاقة بشكل مفرط، وهذا يمكن أن يتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق زيادة ضغط الدم والتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

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الكحوليات

لا شك أن الإفراط في تناول الكحوليات وشرب الخمر بجميع أنواعه ينتج عنه الكثير من المشكلات الصحية من بينها أمراض القلب وأظهرت الدراسات أن النساء اللائي يشربن بانتظام أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال الذين يشربون بانتظام.

المشروبات المخفوقة «الميلك شيك»

كما أن المشروبات المخفوقة مثل «الميلك شيك» يمكن أن تسبب أضرارًا على صحة القلب، حيث أنها تعمل على زيادة نسبة السكر والدهون المشبعة لتسبب النوبات القلبية.