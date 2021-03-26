ظهور نادر لابنتي نيللي كريم بصحبة والدتهما: «بنتك الكبيرة شبه بنت عمرو دياب» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شاركت الفنانة نيللي كريم صورة تجمعها بابنتها، في ظهور نادر لهما، وسط تفاعل واسع من رواد «سوشيال ميديا» بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، عقب أيام من إعلانها انفصالها عن خطيبها، واهتمامها بفنها وأسرتها.

ظهور نادر لابنتي نيللي كريم

وظهرت نيللي كريم بملابس سوداء بدون أكمام، خلال احتضان ابنتهما، اللتان أطلتها بملابس كاجوال، فيما رفعت ابنتها الكبرى شعار النصر، معلقة باللغة الإنجليزية على تلك الصورة بكلمة واحدة «الحب»، لتحقق تلك الصورة خلال 60 دقيقة، ما يتجاوز الـ10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، من بينها: «بنتك الكبيرة شبه جنا بنت عمرو دياب»، و«بناتك زي القمر.. حلوين زي مامتهم»، و«ملكات جمال متجمعين في صورة واحدة».

نيللي كريم تعلن انفصالها عن رجل الأعمال عمر إسلام

أعلنت الفنانة نيللي كريم، انتهاء ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام، عقب خطبتها له في منتصف العام الماضي: «أنا بحب أتكلم عن أخبار شغلي، لكن حياتي الشخصية ملكي، وأنا جيت دبي وأنا كنت مخطوبة، لكن فسخت خطوبتي»، مؤكدة عدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية أو سبب انتهاء علاقتها بخطيبها السابق، خلال حوارها ببرنامج «ET بالعربي»، لتنتهي قصة حبهما التي تم الإعلان عنها في منتصف العام الماضي.

من هو خطيب نيللي كريم السابق؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الخطيب السابق لنيللي كريم، خلال النقاط التالية.

- رجل أعمال شهير، ولديه سلسلة مطاعم وكافيهات.

- درس مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

- دخل مجال التجارة مع والده وعائلته.

- بدأ عمله في مجال ريادة الأعمال باستيراد الأطعمة من الخارج.

- سبق له الزواج بالسيدة جنان شحادة، وأنجب منها «سامو» و«تيا».

- تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان عمرو دياب، كما يرتبط أبناؤه بصداقة قوية مع أبناء «الهضبة».

- يعد عمر إسلام، ثالث رجل ترتبط به نيللي كريم رسميا، عقب زيجتين سابقين لها، نتج عنهما 4 أبناء.