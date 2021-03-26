هل يواجه زوج «سيدة الساطور» عقوبة قانونية؟.. محام يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«منه لله جوزهم اللي عيشيهم مع بعض في بيت واحد»، و«لازم الراجل اللي اتجوزهم هما الاتنين يتحاكم»، و«الراجل هو السبب الأساسي في اللي حصل».. تلك هى أبرز التعليقات المطالبة بمحاكمة زوج السيدة المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الساطور»، عقب تعدي ضُرتها عليها بالضرب بسلاح أبيض كاد أن ينهي حياتها، إلا أن براعة الفريق الطبي بمستشفى جامعة سوهاج، تمكنت من إنقاذ السيدة، فضلا عن تقطيع أطراف أصابعها، مسببة لها عاهة مستديمة، لتتحول تلك الجريمة لقضية رأي عام.

محام بالاستئناف العالي: الزوج ليس طرفا في القضية

وبدوره، أوضح عمر عبدالحكيم، محام بالاستئناف العالي، أن الزوج لن يواجه أي عقوبة قانونية، متابعا: «هو مش طرف في المشكلة ولا سبب فيها، ومأجبرش حد فيهم إنها تعيش مع التانية»، إلا أن ذلك المبرر يمكن أن يكون زريعة لتخفيف العقوبة على المدانة: «لأنهم عايشين مع بعض في بيت واحد تسبب في غيرة الست، وإن كان عندها دافع وعُذر مخفف وفقا للقانون».

وتابع حديثه، أن ما فعله الزوج ليس له توصيف قانوني أو عقوبة، فالقضية تدور بين عنصرين فقط وهما الجانية والمجني عليها.

وأيد الدكتور أحمد مهران محام «سيدة الساطور»، حديث «عبدالحكيم»، عن الموقف القانوني للرجل الذي جمع بين زوجتيه في منزل واحد، وتسبب في إشعال نار الغيرة بينهما، قائلًا خلال حديثه لـ«هن»: «الراجل غلطان طبعا وأساء التصرف، لكن اللي عمله لا يترقي لمستوى الجريمة»، مؤكدا على أن الزوج لن يواجه عقوبة قانونية.

العقوبة القانونية ضد ضُرة «سيدة الساطور»

وفي السياق ذاته، تنتظر ضُرة «سيدة الساطور» عقوبة مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات، حيث تواجه جملة من الاتهامات منها شروعها في قتل ضُرتها، وحمل سلاح أبيض، والتسبب في عاهة مستديمة بسبب بتر أطراف يدي الضحية وضربها وتهشيم الجمجمة، ما يجعل المتهمة تواجه «تعددا معنويا» بحسب مسمى القانون، الذي يعني وقوع عدة جرائم وارتكاب سلسلة من الجرائم مرتبطة ببعضها.