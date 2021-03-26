الامارات | فايزر تبدأ التجارب على لقاح «كورونا» للأطفال دون 12 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تبدأ التجارب على لقاح «كورونا» للأطفال دون 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة فايزر للأدوية إنها بدأت في دراسة لتوفير جرعات لقاح كوفيد-19 للأطفال، وهي تجربة ستشمل في النهاية أكثر من 4500 طفل دون سن 12 عاماً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الشركة أمس الخميس «أن التجربة المكونة من جزأين ستدرس أولاً: ثلاثة مستويات للجرعات في 144 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاماً».

وذكرت الشركة أنه بمجرد تحديد الجرعة المناسبة لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث، سيتم تسجيل 4500 طفل إضافي في الولايات المتحدة وأوروبا في الجزء الثاني من التجربة، والتي ستبحث في التحمل الآمن والقدرة المناعية للقاح.

وسيحصل ثلثا الأطفال في المرحلة الثانية على اللقاح، وسيحصل الباقون على جرعات وهمية. وبعد ستة أشهر، سيتم إخبار جميع المشاركين بالجرعة التي تلقوها، وهي عملية تسمى إلغاء التعمية، وسيتم تقديم الجرعات الفعالة لأولئك الذين حصلوا على جرعات وهمية.

وتجرب فايزر حالياً أيضا لقاحاً على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً والتي تضم 2259 مشاركاً.

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