7 أشياء يحاول لسانك إخبارك بها عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ترسل لنا أجسامنا العديد من الإشارات عن الحالة الصحية لدينا، واللسان من أعضاء الجسم التي ترسل بعض الإشارات، لذا يمكنه الكشف عن الكثير عن صحتك، فقط من خلال النظر إلى لسانك.

هنا نستعرض في التقرير التالي، ماذا ما يخبرك به لون لسانك عن صحتك، وفق ما أورد موقع "brightside".

- لون أحمر كالفراولة:

ربما يكون هذا مؤشراً على نقص في الفيتامينات، فإذا كان أحمر لامعاً بلون الفراولة، فهذا يعني أنك لا تتناول الكمية الموصي بها من الحديد وفيتامين B12 يوميا.

وإن ظلت المشكلة قائمة، وفي هذه الحالة الشديدة، قد يشعر الشخص بآلام قوية عند تناول المشروبات الساخنة والوجبات الحارة، لذلك عليك باستشارة الطبيب ومراجعة نظامك الغذائي.

- طبقة سوداء أو بنية:

قد يصيبنا ظهور طبقة بنية أو سوداء على اللسان بالقلق، لكنها في الغالب ليست إلا إشارة على قلة الاهتمام بالصحة الفموية، أو التدخين، أو الإكثار من شرب القهوة والشاي الأسود.

وكنتيجة لذلك، قد تنبعث رائحة كريهة من الفم، مع وجود تغير في حاسة التذوق، لذلك من الأفضل هو التخلي عن العادات السيئة التي تسبب ظهور هذه الطبقة، وأن تقوم بتنظيف لسانك بالفرشاة يومياً عند تنظيف أسنانك.

- الكثير من الترسبات البيضاء:

الترسبات البيضاء الشبيهة بالجبنة، هي علامة على عدوى فطرية تسمى داء المبيضّات، وقد تحدث عندما يكثر نمو الفطريات بشكل مفرط، وذلك بسبب تناول مضادات حيوية قوية، أو داء السكري، أو ضعف المناعة، لذلك يوصى بزيارة الطبيب على الفور.

- بقع بيضاء صغيرة على اللسان:

يمكن لهذه البقع أن تكون إشارة على وجود شيء ما يهيّج الجلد مثل: احتكاك أحد الأسنان باللسان باستمرار، بالإضافة إلى أنها تحدث نتيجة زيادة في إنتاج الخلايا عند فئة المدخنين، وإذا لم تختفي هذه البقع خلال بضعة أسابيع، فمن المهم أن تزور طبيبك لإجراء الفحوصات اللازمة.

- بقع وتقرحات حمراء:

يمكن للبقع والتقرحات الحمراء التي لا تختفي لمدة طويلة أن تكون علامة على مرض خطير، وكثيراً ما ترتبط بسرطان اللسان، لذا من الأفضل عليك زيارة الطبيب على الفور.

- شعور باللسع:

من الأعراض الشائعة لدى النساء المقبلات على مرحلة انقطاع الطمث، ويكون ناتجاً عن التغيرات الهرمونية الواضحة، وبالخصوص في بداية هذه المرحلة، لذا إذا كنت تعانين من هذه المشكلة، عليك الذهاب إلى الطبيب المختص، كما يمكن لاستخدام معجون أسنان غير مناسب، أن يكون سبباً آخر لهذه المشكلة، حيث يعاني بعض الناس من حساسية من بعض مكونات معجون الأسنان.

- تقرحات مؤلمة:

تشير التقرحات المؤلمة إلى مرض السلاق الفموي، وهو شائع لدى الأطفال، ويمكن أن يصيب 20% من الأشخاص البالغين، فضلا عن أنها تدل على ضعف الجهاز المناعي والإجهاد المستمر، وغالباً ما تختفي خلال أسبوعين، لكن إن لم يحدث ذلك، ينصح بزيارة الطبيب المختص، وأخذ قسطا من الراحة والاهتمام.