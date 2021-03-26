النساء يزاحمن الرجال في دراما رمضان.. فمن ينتصر؟.. 9 نجمات يتنافسن بأدوار البطولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعد المنافسة الدرامية مقصورة على الممثلين الرجال في شهر رمضان حيث أصبح هناك منافسة درامية شرسة بين النجمات النساء اللواتي يتربعن في الوقت الحالي على عرش الترند بمجرد إصدار أفيشات المسلسلات التي يقمن بأدوار البطولة فيها، وأصبحن متساويات في التواجد بأعمالهم مع النجوم الرجال في ساحة المعركة الدرامية المنتظرة بعد أيام.

منى زكي

بعد أربع سنوات تعود الفنانة منى زكي للدراما حيث كانت آخر أعمالها في الدراما التلفزيونية مسلسل بعنوان «أفراح القبة» عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شاركت منذ أيام البوستر الرسمي مع جمهورها عبر موقع «إنستجرام» بالإضافة إلى قنوات العرض لمسلسلها «لعبة نيوتن»، وهو من إخراج تامر محسن، ومن المقرر طرحه في المارثون الرمضاني المقبل 2021.

روجينا

بأول بطولة مطلقة لها تنضم روجينا للمنافسة التي يشهدها الموسم الرمضاني القادم بمسلسل يحمل اسم «بنت السلطان» وبحسب مؤلف العمل الكاتب أيمن سلامة فإنه ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، وشاركت أيضًا روجينا بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل بنت السلطان بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نُحتسب».

ياسمين عبدالعزيز

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز فتتقاسم البطولة مع زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل «اللى مالوش كبير»، ويراهن الثنائي على هذا التعاون الذي سيخوضان به السباق الرمضاني القادم، لاسيما وأن ياسمين حققت نجاحًا في العام المنصرم بمسلسل «ونحب تانى ليه»، وكذلك العوضى الذى حقق نجاحاً جيداً في مسلسل الاختيار وتقديمه دور التكفيرى هشام عشماوى.

يسرا

حرب أهلية هو المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا في المسلسل المقرر طرحه الموسم الرمضاني المقبل حيث كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ أيام عن برومو المسلسل وهو بطولة النجمة يسرا ويشاركها في البطولة النجم السوري باسل خياط.

دنيا سمير غانم

كما طرحت الفنانة دنيا سمير غانم السبت الماضي، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «عالم موازي» المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل والعمل لا يختلف كثيرًا في فكرته عن أعمالها السابقة حيث ينتمي عالم موازي إلى نوعية الدراما الكوميدية التي قدمتها من قبل أبرزها في الـ «لا لا لاند» و«نيللي وشريهان» وهي أعمال ذات طابع كوميدي اجتماعي.

دينا الشربيني

وكعادتها تخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «قصر النيل»وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق والإثارة حيث يعد من الأعمال التي تحظى برواج جماهيري حيث تقوم بدور سيدة تبحث عن إرث زوجها المتوفى ويشاركها نخبة من الفنانين أبرزهم صلاح عبدالله وصبري فواز.

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غادة عبد الرازق

أما النجمة غادة عبدالرازق وهي من النجمات اللائي يسعى الجمهور إلى مشاهدتها وتلقى أعمالها استحسانا كبيرا من قبل الجمهور حيث تقوم باستكمال مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم «لحم غزال» والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

ريهام حجاج

وعلى الرغم من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تزعم بأن هناك انسحابات بالجملة من فريق عمل مسلسل كل ما نفترق من بطولة الفنانة ريهام حجاج على رأسهم المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي، إلا أنها نفت ما تردد في الأيام الأخيرة مؤكدة أنها ستخوض السباق الرمضاني الحالي وما تم تداوله ليس له أساس من الصحة بحسب الفنانة رحاب الجمل التي تشارك في العمل.

نيللي كريم

وتعد أعمال الفنانة نيللي كريم الرمضانية ذات خصوصية لدى الجمهور حيث تشارك بمسلسل «ضد الكسر» في الموسم الرمضاني القادم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشاركها نخبة من الفنانين منهم محمد فراج لقاء الخميسي وهشام إسماعيل ومصطفى درويش وتارا عماد.