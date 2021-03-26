الإفتاء تجيب على الحكم في استخدام زيت المنك للشعر

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«ما حكم استخدام زيت المنك للشعر؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول مدى جواز استخدام زيت المنك للشعر، وهو أيضًا من الزيوت المنتشرة التي تستخدمها المرأة.

وفي الفتوى التي حملت رقم 2645، أوضحت دار الإفتاء أن حيوان المنك هو حيوان ثديي قريب الشبه من ابن عرس والسنجاب، وهما من الحيوانات مأكولة اللحم عند الشافعية والمالكية، وجعل علماء الحيوان هذه الحيوانات من عائلة واحدة، فعلى القول بحل أكله -كما هي قاعدة الإلحاق بالأشبه عند الشافعية في حكم ما أشكل أكله- يكون شحمه طاهرًا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وأما إذا أميت من غير ذكاة، أو قيل بعدم حلِّه، فالصحيح عند الشافعية، وهو مذهب عطاء وابن جرير الطبري، جواز الانتفاع بشحمه ودهنه في صنع الصابون والزيت ونحوهما من المنظفات.

وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: (قد ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ هَذَا الدُّهْنِ الصَّابُونَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ ... هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ).

وأباح الحنفية بيعه أيضًا، قال الكمال بن الهمام في «فتح القدير»: (وَيَجُوزُ بَيْعُ الدُّهْنِ النَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ، فَهُوَ كَالسِّرْقِينِ)، فالمستحضرات المشتملة على زيت المنك حلالٌ شرعًا تداولًا وانتفاعًا.

نصائح للعناية بالشعر

ويقدم موقع «هُن» مجموعة من النصائح للعناية بالشعر.

الغسيل

التوازن بين إزالة الجلد الميت وبقايا المنتجات الصناعية في الشعر، وتجريده من الزيوت الطبيعية.

بدون غسيل جيد، ستتراكم الدهون، تاركًة الزيوت غير المرغوب فيها، وكذلك الجلد الميت إذا لم تتم إزالته، حيث يجدد الجلد نفسه كل 28 يومًا تقريبًا، وقد يكون هذا ملحوظًا إذا كان الشعر غير نظيف.

البلسم

البلسم له فوائد لا تعد ولا تحصى، العنصر الرئيسي هو الترطيب، لكن البعض الآخر يشمل فك التشابك، اللمعان، وتقليل التجعد، ويجعل البلسم الشعر رطبًا، ويضيف زيوت مفيدة التي أزالها الشامبو.

الترطيب

تلك الخطوة هي إضافة مزيد من الترطيب للشعر، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشعر المتعرج أو المتعرج الذي يميل إلى الجفاف.

والهدف من ذلك هو استخدام منتج مرطب وزيت مانع للتسرب، كي لا يترك الشعر جافا.

فك تشابك

يعتبر فك التشابك ضروريًا لوقف كسر الشعر وتقطيعه ولجعل تسريحه أسهل كثيرًا.

لكنك ستحتاجين إلى استخدام الأداة المناسبة، مثل مشط ذو أسنان واسعة، لتجنب سحب الشعر عن طريق الخطأ.

الستايلينج

بفضل عدد من الأدوات والحيل مثل المكثفات والجل، يمكنك عمل تسريحة بأي طريقة تريدها للشعر المجعد أو المفرود.

ولكن إذا كنتِ من محبي أدوات الحرارة، فستحتاج إلى حماية الشعر برذاذ الحماية من الحرارة.