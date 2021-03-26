بعد تحذير هيئة الأرصاد من برودة الطقس.. مشروبات تقي نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس مائل للبرودة يسود ابتداء من اليوم الجمعة على كل المحافظات، بالإضافة إلى سقوط أمطار على المحافظات الساحلية، رغم ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية.

ومن المشروبات التي تساعد على الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة كما ذكرتها ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ «هُن»:.

مشروبات تساعد على الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة

الحلبة

لاحتوائها على الحديد تساعد على علاج الاحتقان.

العسل مع الليمون

تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة.

خل التفاح

يعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.

عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم مع الليمون قبل الوجبات يعد واقيا طبيعيا من الإصابة.

شوربة الخضار

واستنشاق الشوربة مع الليمون من الأمور المفيدة للصحة.

البرتقال

تناول عصير البرتقال أو استخدام قشور الليمون على الأطعمة المختلفة من الوصفات المفيدة للصحة.

القرفة

شرب القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية المناعة.

عصير الفواكه

يحتوى عصير الفواكه على فيتامين سي ويستخدم للوقاية من نزلات البرد.

الزبادي

تساعد الزبادي على تقوية مناعة الأطفال، وكذلك سلطة الفواكه مع الزبادي.

ونصحت «أبو حجاج»، بضرورة احتواء الوجبات على الليمون، وتناول الرمان الذى يعمل على ضبط الأنيميا عند الأشخاص لتقليل الإصابة بنزلات البرد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود انخفاض الحرارة حتى أول إبريل المقبل، حيث تبدأ الحرارة في الارتفاع التدرجي المناسب لذلك الوقت من السنة، ومع بداية شهر إبريل يبدأ معه فصل الربيع.